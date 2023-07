Česko daruje Ukrajině útočné helikoptéry a velkorážní munici, slíbil Fiala po jednání se Zelenským

Návštěva ukrajinského prezidenta v Praze pokračovala jednáním s českou vládou a samostatným jednáním s premiérem Petrem Fialou z ODS.

„Jsem rád, že po dvou setkáních v Kyjevě v loňském roce jsem mohl uvítat Volodymyra Zelenského tady v Praze. Mám radost, že se tato návštěva mohla uskutečnit,“ otevřel český premiér tiskovou konferenci, která začala po podepsání společného memoranda o porozumění v obraně mezi Českem a Ukrajinou.

„Česká republika patří mezi největší dodavatele vojenské pomoci Ukrajině,“ řekl v úvodu tiskové konference premiér Fiala.

Podle něj za téměř 500 dnů války poslalo Česko 676 kusů těžké techniky a přes čtyři miliony kusů střední a velkorážní munice. „To znamená, že každý den války odjelo zhruba deset tisíc kusů munice a alespoň jeden tank, raketomet, bojové vozidlo pěchoty nebo houfnice,“ vypočetl český premiér.

Po aktuálním jednání slíbil Zelenskému dodávky dalších bojových helikoptér a velkorážní munice. Chce také pomoci s výcvikem pilotů na stíhačky F-16. Chce také dodat na Ukrajinu letecké simulátory.

Podpis rámcového memoranda o spolupráci v obranném průmyslu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že Česko neposkytuje nikterak menší pomoc než velké evropské státy. Česko podle něj reaguje velice pružně a včas, což je zapotřebí pro ukončení války rozpoutané Ruskem.

„Děkuji za podporu našich snažení vstoupit do NATO a do EU. Je načase zahájit přístupová jednání o připojení Ukrajiny do EU. Děkuji za bezprostřední a přímou podporu i ohledně toho, že je zapotřebí učinit vše, aby summit ve Vilniusu měl svůj obsah a svoji váhu,“ pokračoval Volodymyr Zelenskyj.

„O systémech dalekého doletu jednáme hlavně s USA, ale o dělostřelecké munici se bavíme i s našimi dalšími partnery,“ přiznal ukrajinský prezident.

Ohledně dalších plánů na českou podporu Ukrajiny premiér Fiala zmínil například společnou výrobu českých a ukrajinských firem nebo exportního pojištění pro firmy, které se budou podílet na poválečné obnově. „Například Škoda Transport má zájem o modernizaci kyjevského metra,“ dodal.

Petr Fiala také vyjádřil přání, aby se na podzim odehrálo druhé kolo mezivládních jednání mezi českou a ukrajinskou vládou.

Další plány

Po tiskové konferenci ukrajinský prezident zamířil na Národní položit věnec k pamítníku 17. listopada a poté pokračoval na setkání s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Ten mu předal čestný klíč od Senátu

„Přijímám ho jménem Ukrajiny, chci poděkovat České republice, že od začátku pomáhá nám a našim uprchlíkům,“ přijal vyznamenání Volodymyr Zelenskyj.

Návštěvu Česka ukrajinský prezident zakončí schůzkou s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a před polednem by měl odletět z Prahy.

Ještě než se Zelenskyj vrátí na Ukrajinu, tak zavítá do Turecka, kde se setká s tamním prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. S tím chce řešit například prodloužení Černomořské obilné dohody.

Ukrajinský prezident přiletěl do Prahy ve čtvrtek krátce před 20.00 z návštěvy v Bulharsku. Ještě večer se setkal na Pražském hradě se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Od ruského vpádu na Ukrajinu navštívil několik zemí, V Česku je jako prezident poprvé.

Zelenského návštěvu doprovázejí mimořádná bezpečnostní opatření. Podle policie jde o jedno z největších opatření, na kterém se kdy podílela. Zapojili se do něj policisté z více než desítky útvarů. Kvůli návštěvě se na čtvrteční odpoledne uzavřel Pražský hrad.

