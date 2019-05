Za kontaminací ropovodu Družba stojí skupina firem, tvrdí ministr. Ruské úřady zadržely čtyři lidi

Ruské úřady odhalily zdroj kontaminace ropy v ropovodu Družba, oznámil ruský ministr energetiky Alexandr Novak. Dodal, že v souvislosti s kontaminací byli zadrženi čtyři lidé, napsaly agentury Reuters a TASS. Vyšetřování podle Novaka odhalilo skupinu podniků, která za kontaminací ropovodu stojí. Moskva 13:44 7. 5. 2019 (Aktualizováno: 14:03 7. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dodávky ropy by se měly v druhé polovině května vrátit do normálního stavu | Zdroj: Profimedia

Podler agentury Interfax Novak oznámil, že problém byl na měřicí stanici Lopatino v Samarské oblasti. Vyšetřování odhalilo několik firem, které prováděly s ropou ilegální aktivity. Úřady zadržely čtyři lidi odpovědné za kontaminaci, kteří skončili v cele. Zajištěné důkazy vyšetřovací komise odeslala do kanceláře generálního prokurátora.

Zadržené osoby jsou podezřelé mimo jiné z krádeže, organizovaného zločinu. O vývoji v případu prý Novak už informoval premiéra Dmitrije Medveděva. Situace s dodávkami ropy ze strany Ruska by se prý měla stabilizovat v polovině měsíce.

Neznečištěná ruská ropa dotekla do Běloruska minulý čtvrtek, ukrajinský provozovatel ropovodů Ukrtransnafta v pondělí potvrdil, že čistá ropa už začala téct z Běloruska. Společnost je prý připravena obnovit dodávky do Evropské unie.

Ministr Novak také uvedl, že situace kolem dodávek ropy by se měla ve druhé polovině května normalizovat. Navrhl také přesnější regulaci v oblasti kontroly kvality ropy.

Do ropovodu, kterým surovina teče i do Česka, se minulý měsíc dostala ropa znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na Družbu proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu zastavily.

Předseda české Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr minulý týden uvedl, že čistá ruská ropa by do České republiky mohla dorazit kolem 15. května. Do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově od středy teče ropa ze státních hmotných rezerv.