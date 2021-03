Air Bank, O2 nebo televize Nova. Skupina PPF ovládá desítky firem a působí na třech kontinentech

Podnikatel a podle časopisu Forbes i nejbohatší Čech Petr Keller zemřel v sobotu při pádu helikoptéry na Aljašce. Miliardář byl majoritním vlastníkem skupiny PPF, do níž spadají například úvěrová Home Credit, banky Air Bank, telekomunikační O2 nebo televize Nova. Skupina, která celosvětově zaměstnává přes 98 000 lidí, se mimo jiné angažuje i v boji proti pandemii covidu-19. Praha 10:29 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U zrodu PPF stáli podnikatelé Petr Kellner a Milan Vinkler, který později společnost opustil, a podnik Sklo Union Teplice. | Zdroj: Profimedia

PPF vznikla v září 1991 jako Správa prvního privatizačního fondu a.s. (Správa PPF) a založila pro první vlnu kuponové privatizace čtyři fondy. U zrodu PPF stáli podnikatelé Petr Kellner a Milan Vinkler, který později společnost opustil, a podnik Sklo Union Teplice. Po úspěchu v obou kolech kuponové privatizace se fond v březnu 1996 přeměnil na akciovou společnost PPF investiční holding.

Dnes skupina PPF investuje do řady odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Kromě České republiky PPF působí ve 24 dalších zemích světa na třech kontinentech - v Evropě, Asii a Severní Americe. Svou korporátní vlastnickou a řídící strukturu má v Nizozemsku - klíčovou holdingovou společností skupiny je PPF Group N. V. se sídlem v Amsterdamu.

CME i spojení s Monetou

Skupina v posledních letech investovala do médií nebo průmyslu. V roce 2018 například oznámila převzetí středoevropských a východoevropských firem, jež původně patřily norskému Telenoru. Loni v říjnu PPF dokončila akvizici mediální společnosti Central European Media Enterprises (CME), jež je aktivní na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku, Bulharsku a také Česku, kde skupina ovládla TV Nova, ve které už držela podíl do roku 2004. Letos v lednu se PPF vrátila k plánu spojení s Moneta Money Bank, po vypořádání transakce by PPF měla vlastnit přes 28 procent akcií banky.

Před čtyřmi roky ohlásila koupi výrobce dopravní techniky Škoda Transportation, firmu stoprocentně ovládla v dubnu 2018. Loni v květnu PPF oznámila, že získá poloviční podíl v hlavním tureckém producentu autobusů a lehkých nákladních vozů Temsa, dokončení transakce bylo oznámeno začátkem listopadu. Škoda a Temsa nyní připravují spolupráci na trzích.

PPF také dříve ovládala například Českou pojišťovnu, kterou později vložila do společného podniku s italskou pojišťovnou Generali, která nakonec podíl PPF ve skupině Generali PPF Holding odkoupila. Měla také podíl v Energetickém a průmyslovém holdingu (EPH) či v loterijní společnosti Sazka.

Pomoc během pandemie

Skupina se angažuje i v boji proti koronaviru. V loňském roce koupila a postupně darovala zdravotnický materiál a poskytla finanční pomoc v celkové hodnotě 200 milionů korun. Vedle České republiky, kam přišla pomoc za více než 100 milionů korun, se zdravotnický materiál od PPF dostal do Spojených států, Indie, Indonésie, Kazachstánu, Vietnamu, Černé Hory, Bulharska nebo na Filipíny. Společnost Bestsport patřící do portfolia PPF vlastní a provozuje pražský komplex O2 universum, ve kterém vláda letos v polovině ledna schválila vybudování velkokapacitního očkovacího centra.

Skupina PPF vykázala v roce 2019 hospodářský výsledek po zdanění 935 milionů eur (24,5 miliardy korun) ve srovnání s 815 miliony eur o rok dřív. Výnosy meziročně zvýšila o 17,5 procenta na 10,15 miliardy eur a aktiva o osm procent na 48,614 miliardy eur. V prvním pololetí loňského roku skupina spadla do ztráty 384 milionů eur (10,32 miliardy korun), o rok dříve vydělala 573 milionů eur (15,4 miliardy korun). Celková aktiva skupiny se meziročně snížila o pět miliard eur na 44 miliard eur (1,15 bilionu korun).

Petr Kellner podle výroční zprávy z roku 2019 ovládal 98,93 procenta PPF. Celosvětově skupina zaměstnává na 98 000 lidí, jen v Česku společnosti PPF evidovaly koncem loňského června zhruba 14 000 zaměstnanců.

CO PATŘÍ DO SKUPINY PPF? Portfolio PPF zahrnuje Home Credit, PPF banku, Air Bank, Benxy se značkou Zonky (bankovnictví), Cetin, O2 (telekomunikace), PPF Real Estate Holding (reality), Sotio (biotechnologie), Škoda Transportation (dopravní strojírenství), PPF Life Insurance (pojišťovnictví), Polymetal International (těžba zlata a stříbra), RAV Agro (zemědělství), PPF Art (aktivity v oblasti kultury a umění) nebo Bestsport (vlastník pražské O2 areny). Do skupiny patří také firma CzechToll, provozovatel mýta v České republice.