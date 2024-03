Bývalý premiér a předseda největší opoziční strany, hnutí ANO, Andrej Babiš se uklikl a omylem poslal jeden nepříjemný a kompromitující e-mail tam, kam neměl. Díky Babišově nepozornosti máme ale možnost opět nahlédnout na způsoby, kterými je předseda ANO zvyklý pracovat. Komentář Praha 6:30 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý premiér a předseda největší opoziční strany, hnutí ANO, Andrej Babiš se uklikl a omylem poslal jeden nepříjemný a kompromitující e-mail tam, kam neměl | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V politice s největší pravděpodobností nebude sám: tuto disciplínu opravdu nemá smysl si idealizovat. Shánění kompromitujících materiálů, urážky, výpady a podpásovky, to vše je bohužel běžnou součástí politického provozu. I proto se většina politiků a političek snaží, aby podobné maily jako ten Babišův nikdy nespatřily světlo světa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: Babiš sháněním kompromitujícího materiálu na Lipavského nepřekvapil

To, že Babiš zadává svému týmu, aby našel špínu na jednoho z nejvýraznějších pirátských politiků Jana Lipavského, je jedna věc – a ruku na srdce, nebude to v politických vodách nijak neobvyklé. Tou druhou je, co všechno je schopný Babiš zkoumat – řeší třeba, jestli má Lipavský děti. Proč?

Těžko říct, nejspíš by je rád využil v politickém boji. Minimálně vzhledem k tomu, jak sám aktivně bojoval proti mediálnímu a politickému využívání svého vlastního syna Andreje Babiše mladšího (které bylo v mnoha ohledech skutečně těžce za hranou), působí jeho vulgární obsese Lipavským trapně a hloupě.

Ale upřímně: copak jsme od Babiše čekali jinou zákulisní politiku?

Voliči nejsou amorální hlupáci

Bylo by samozřejmě pozitivní, kdyby se Babišovi dostalo celospolečenského odsouzení. Spoléhat na to ale nejde. Představa, že jeho voličstvo bude řešit nějaké uniklé mailové konverzace, je trochu naivní.

Svou složku jsem dostal před vyloučením z hnutí, říká Vondrák. Špičky ANO tyto praktiky stále nepřipouštějí Číst článek

A ne snad proto, že by těch 40 procent lidí, kteří se dnes pro Babiše vyslovují, bylo možné zaškatulkovat jako hlupáky bez morálního kompasu a zásad slušného chování. To by bylo skutečně nevkusné a generalizující.

To, že pro antibabišovsky laděnou část společnosti je uniklý mail zásadním potvrzením jeho obecného chování, totiž ještě neznamená, že je tento pocit sdílený i mezi ostatními lidmi, kteří ho třeba volí či podporují.

Jistě se teď znovu objeví celá řada apelů na morální hodnoty, které budou opakovat, že Babiš je skutečně bezhraničně zákeřný člověk.

Jenže důvody jeho rostoucího úspěchu netkví v tom, že by s ním lidé nutně hodnotově souzněli či že by jim byl svým chováním bůhvíjak sympatický, ale v tom, že jim nabízí alternativu k sociálně necitlivé, v mnoha ohledech nekoncepční a neschopné vládě.

Babiše to neohrozí

Že sám Babiš je spolu s ODS jedním z architektů státního dluhu, protože společně prohlasovali zrušení superhrubé mzdy, je jedna věc. Tou druhou je, že stávající vláda se těší rekordní nedůvěře a lidem se její necitlivý postoj k jejich každodenním problémům zajídá.

‚Udělejte mi podklady na toho zm**a.‘ Babiš chtěl citlivé informace o Lipavském Číst článek

Inflace, rostoucí výdaje na základní potřeby, energetická krize. To vše se dalo řešit lépe, s ohledem na potřeby těch méně privilegovaných. Vláda to neudělala.

Uniklý e-mail bude teď předmětem mediálních debat. Část lidí bude pohoršena a část také určitě bude říkat mnoho věcí o jeho voličích: jací jsou to burani, že jsou stejní jako Babiš. Tím se vše jen zhorší a co víc: Babiše to nijak neohrozí. To proto, že operuje v úplně jiných oblastech a vláda mu to bohužel svým způsobem vládnutí značně ulehčuje.

Autorka je publicistka a dokumentaristka