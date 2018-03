Den žen - Den lvů

Na základě titulku by se mohlo zdát, že následující řádky budou jenom o mezinárodním dnu žen, případně o tom, co se letos odehrálo ve Vladislavském sále, kdy jedna z přítomných žen vstala a odešla, protože nechtěla poslouchat to, co říká jeden přítomný muž. Přesto – píšu o českém filmu. Letos je to 25 let, co soutěž o nejzajímavější české filmy vznikla a když projdete seznam absolutních vítězů, najdete v něm jen dva snímky, které režírovaly ženy. Komentář Praha 11:19 10. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová soška Českého lva | Foto: Anna Pleslová | Zdroj: Český lev

Ani v sobotu 10. března si na pódium pražského Rudolfina pro křišťálovou sošku Českého lva za nejlepší film roku nepřijde žádná žena. Pětici snímků nominovaných v kategorii nejlepší film natočili muži. Jediná Kristýna Hejduková je producentkou filmu Davida Mrnky Milada.

Asi nejcennější trofej, kterou může českých filmař u nás získat, si z rukou členů České filmové a televizní akademie převzala naposledy před deseti lety režisérka a scénáristka Alice Nellis za film Tajnosti. V roce 2014 sošku dostala ještě polská režisérka Agnieszka Holland za Hořící keř.

Čím to je? Filmová publicistka Jindřiška Bláhová na tom nevidí nic divného, protože pozice režiséra u filmu je hodně složitá a náročná, a to nejenom časově, ale také emočně.

„Režie je velmi agresivní tip povolání a většina žen takovou ambici nemá. Jako diskriminační jev bych to ale nevnímala,“ řekla před pár dny ve vysílání pro Českého rozhlasu. Žena jen prostě podle ní musí překonávat řadu překážek. Jejímu názoru přitakává i historik filmu Tomáš Bartošek s tím, že upozorňuje na naopak silné zastoupení žen dokumentaristek v českém filmovém prostředí. Významná česká dokumentaristka Olga Sommerová má letos nominaci za film o Soni Červené – Červená, slovenská režisérka Tereza Nvotová je zase na Českého lva nominovaná za film s tématem znásilnění - Špína (celkem 8 nominací) a také za dokument Mečiar.

Historicky se v české kinematografii objevovalo poměrně málo žen, které by točily celovečerní tituly. Konkrétně Věra Chytilová, Drahomíra Vihanová, Andrea Sedláčková, Alice Nellis… Proto je důležité připomenout, že právě na dokumentárních snímcích pracuje mnohem víc žen, proto se i víc objevují v nominacích.

Dokumentaristky totiž zaznamenávají dobu a možná cítí větší volnost v takovém filmovém prostředí, kde mohou dávat najevo své postoje a názory, kde mohou ukazovat svět svýma očima, aniž by musely své nazírání tvrdě obhajovat. Mohou vyjadřovat to, co cítí… jako třeba jedna žena ve Vladislavském sále Pražského hradu v den, který je řadu let nazýván Mezinárodním dnem žen.