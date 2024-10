Co je pravá ruská hodnota? Mít dítě s násilníkem

Ruské úřady v příštích třech letech utratí 95 miliard rublů na izolaci runetu – to je ruská odnož internetu –, a na propagaci pravých ruských duchovních hodnot. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na léta 2025 až 2027. Podle dokumentu bude 60 miliard rublů směřováno na boj proti VPN servisům, 10 miliard na „zajištění síťové suverenity“ a 25 miliard na propagaci „duchovně morálních hodnot“ na internetu. Komentář Moskva 6:29 5. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít deprese, trauma, smutek, žena, dívka, znásilnění | Zdroj: Unsplash | CC0 1.0

Servisy VPN jsou pro obyvatele, kteří se nezajímají o IT sféru, známějším pojmem v Rusku než v Česku. Důvodem je státní cenzura, které následkem je blokace statisíců webových stránek a sociálních sítí včetně Facebooku, Instagramu a X v Ruské federaci jako „závadových pro ruský stát a ruské hodnoty“.

Použití VPN umožňuje obcházet zákazy tak, že se uživatelé přihlašují jako kdyby z jiné země.

Nový návrh státního rozpočtu proto počítá s vydáním obří částky na to, aby Rusové nemohli VPN používat a přišli tak o možnost vidět na svých zařízeních cokoli jiného než státem schválený obsah.

Další částka má posloužit jako finanční podklad pro propagaci speciálních ruských duchovně morálních hodnot.

Putin potřebuje co nejvíc dětí

V této oblasti v současné době nejvýrazněji běží kampaň, která cílí především na ženy a má je za každou cenu přimět, aby byly co nejdřív a co nejčastěji těhotné a rodily co nejvíc dětí.

Rada federace je horní komora ruského parlamentu, které se v Rusku hovorově říká Senát. Předseda výboru Senátu pro ekonomickou politiku Andrej Kutěpov poslal dopis ministrovi školství Valeriji Falkovovi, a to s návrhem zvýhodňovat při přijímacím řízení na vysoké školy ženy, které v průběhu roku před podáním přihlášky porodily dítě.

„Děti se navrhují počítat jako individuální úspěch, za který je potřeba zajistit přidělení maximálního počtu bonusových bodů k výsledkům zkoušek,“ napsal senátor. Je třeba vědět, že v Rusku jdou obvykle mladí na vysokou školu ve věku 17 až 18 let.

Pravoslavná televize Spas, která propaguje tradiční ruské hodnoty jako protiklad zvráceným západním hodnotám, přišla s reportáží, jak mají žít ženy, které někdo znásilnil, a ony pak otěhotněly.

Ruský vzor: znásilněná žena

K ženám promlouvá psycholožka, která se takovými případy zabývá. Jako pravý ruský vzor chování jsou vyzdvihovány znásilněné a těhotné ženy, které se po zbytek života vyhýbají mužům, běžnému společenskému styku a věnují se pouze dítěti a své práci.

Závěr reportáže je pak následující: „Pokud půjde znásilněná žena na potrat, spáchá stejný zločin jako ten, který ji znásilnil.“

Jestliže se Kremlu podaří uskutečnit plán na izolaci ruské části internetu od světa, budou moci obyvatelé Ruské federace konzumovat ve virtuálním prostoru pouze taková a podobná nařízení v duchu tradičních hodnot.

Autor je komentátor serveru novinky.cz