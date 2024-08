Diesel, nebo hybrid. Hamletovská otázka českého průmyslu

Provozní zisk překročil za půl roku miliardu eur a je o 26 procent vyšší než v prvním pololetí roku 2023. Tak pozitivní výsledky, jako ve zprávě o hospodaření mladoboleslavské Škody, slyší dnes člověk jen výjimečně. Bohužel to patří mezi zprávy, které říkají něco jiného, než se na první pohled zdá. Komentář Praha 16:30 3. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Provozní zisk mladoboleslavské Škody překročil za půl roku miliardu eur (ilustrační foto) | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Do značné míry to souvisí s tím, že Škoda je součástí koncernu Volkswagen. Ten také hlásil bilanci prvního pololetí. Provozní zisk sice udržel nad deseti miliardami eur, je to však o 11 procent horší než loni.

Šéf koncernu Oliver Blume k tomu přidal pozoruhodný komentář, že „výsledky odrážejí úspěšné týmové úsilí napříč všemi značkami“. Někomu se zkrátka tolik jako vždycky nedařilo, ale ti úspěšní, jako třeba Škoda, naštěstí vypomohli.

Automobilky mají potíže

Tím se otevírá problém, který leží v jádru takových zpráv. Evropský automobilový průmysl má potíže. Nedaří se vrátit výrobu na úroveň před krizí, a takové značky, jako Renault, Peugeot, Opel, Ford, Fiat a samotný Volkswagen prodaly v Evropě za půl roku o 200 tisíc vozů méně než před pěti lety.

Velcí západoevropští výrobci vsadili na výrobu bateriových elektrovozů, jenže poptávka nerostla tak rychle, jak předpokládali, a v letošním roce dokonce stagnuje.

Naopak na předkrizovou úroveň výroby pro evropské zákazníky se vrátily česká Škoda, rumunská Dacia a asijské značky Toyota, Kia a Hyundai. Škoda a Dacia vydělávají na tom, že některé modely nadále prodávají s benzinovými nebo naftovými motory.

Asiati zase namísto bateriových elektrovozů rozumně vsadili na hybridy, tedy vozy, které sice jezdí také na benzin, ale mají přídavný elektromotor, který se nenabíjí ze zásuvky, ale během jízdy. Tyto hybridy jsou dnes trhákem.

Díky tomu, že Škoda zůstala u vyzkoušených technologií – a proto, že Toyota i Hyundai si s elektromobily vědí spíš rady než evropská konkurence –, se celý tuzemský průmysl drží na předkrizové úrovni. Ovšem perspektivu to stejně nedává.

Škoda vzkvétá, ale co ti ostatní?

Průmysl nejsou jen automobily, ale také díly do automobilů, různé stroje, chemie a železo. Ve všech těchto případech nejsou vyhlídky právě skvělé, zvláště kvůli tomu, že vzestup brzdí neúspěch evropských elektrovozů, případně vysoké ceny energií. Alespoň že se průmysl nepropadl do recese.

Škoda, největší tuzemský podnik, sice vzkvétá, pro celé hospodářství to však neplatí.

Úspěšná pololetní bilance mladoboleslavské firmy znamená jenom to, že česká ekonomika dostala odklad. Pořád se přece mluví o tom, že automobily s benzinovými motory musí skončit, vyhlídky na levnější energie se nikdo neodvažuje kreslit.

Otevírá se tím otázka, jestli můžeme spoléhat, že Německo opět vyřeší potíže své záložní, tedy české ekonomiky. Třeba bychom s tím měli něco dělat sami.

