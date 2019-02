Důchody rostou aneb auto namířené do zdi

Důchodci opravdu nemají důvod, aby si stěžovali na současnou vládu. Letošní penze se v průměru zvyšují o 900 korun měsíčně, jak prosadil sám premiér Andrej Babiš. V příštím roce by to mělo být stejné, protože s takovým návrhem přišla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Z pohledu těch mladších to ovšem žádný důvod k jásotu není, protože se tím zpochybňuje, že sami dostanou státní důchod, ze kterého by se dalo přežít. Komentář Praha 6:29 17. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří senioři mají o důchodové reformě poměrně dobré znalosti (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Přitom právě oni stávající zvyšování důchodů financují. Ovšem není to ani důvod k rozčilování. Vláda vznikla na základě všeobecných voleb, a museli jsme počítat s tím, že bude dělat přesně takové kroky a že účet za její rozpočtová dobrodružství nikdo jiný než daňový poplatník nezaplatí. Podstatné je porozumět tomu, co se vlastně děje.

Štamgast a zaměstnanec

Zase nejde o žádný převrat. Penze se zvyšují podle valorizačního automatu, který zohledňuje inflaci a reálný růst průměrné mzdy, a který je zapsán v příslušném zákoně. U tohoto mechanismu nastavila vláda Bohuslava Sobotky pro důchodce výhodnější parametry.

Důchody od ledna vzrostou o 900 korun. Vláda schválila nárůst pevné části i zásluhové výměry Číst článek Pokud by se důchody zvyšovaly podle zmíněného automatu, tak letos vyrostou o 600 korun měsíčně, v příštím roce by to bylo o 700 korun. Za dva roky tedy dostanou penzisté 500 korun měsíčně navíc, což státní pokladnu nakonec ročně vyjde na 20 až 25 miliard.

Utrácí se za větší hlouposti, řekl by štamgast v hospodě, neřekl by to však zaměstnanec, který si prohlíží výplatní pásku s vyznačenými srážkami.

Auto, co se řítí do zdi

Úpravy důchodového systému mají svou setrvačnost. Již provedené změny za Sobotkovy a Babišovy vlády způsobí, že v roce 2050 bude na penzijním účtu schodek ve výši čtyř procent hrubého domácího produktu, tedy 200 miliard korun v dnešních cenách.

Nový návrh Jany Maláčové by k tomu přidal další tři až pět promile, v dnešních cenách okolo dvaceti miliard. Plán ministryně práce a sociálních věcí tedy zůstává v řádu událostí, jak se odehrávají v průběhu uplynulých pěti let.

Člověk se opravdu nemusí rozčilovat, dokonce může ocenit lehkost a eleganci, se kterou ministryně šlape na plynový pedál automobilu, který se řítí přímo do zdi.

2030, rok zlomu

Zbývá tedy popsat katastrofu, která se schválením návrhu na další mimořádné zvýšení důchodů blíží. Jednou prostě dojdou peníze. Může k tomu dojít hned při nejbližší krizi, až objem pojistného neporoste o desetinu ročně, jak jsme zažili loni.

CVVM: Tři čtvrtiny Čechů chtějí změny důchodového systému, na penzi spoří víc než polovina lidí Číst článek Nejpozději nastanou problémy v roce 2030, až přestane fungovat mechanismus, odkládající termín nástupu do důchodu, jak ho zakotvila vláda Petra Nečase.

V té chvíli si daňoví poplatníci uvědomí, že spoléhat na státní důchod nedává smysl, a začnou se vyhýbat sociálním odvodům, jak to jen půjde. Vrátit státním důchodům legitimitu pak bude prakticky nemožné.

Teď se však zdá, že to členům Babišovy vlády vadit nemusí. Utratí peníze a až dojdou, zachraňovat státní rozpočet a penzijní systém bude složitými a nepopulárními reformami už někdo jiný.

Návrh ministryně Maláčové ještě musí schválit vláda a parlament. Teoreticky nemusí poslanci její návrh odhlasovat a dokonce mohou zahájit debatu, jak dát důchodový systém do pořádku pro generace, které ho dnes financují.