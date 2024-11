Důchodová reforma? Plány jsou odvážné, realita skončí u země

Vládní většina ve Sněmovně – přes odpor opozice i bývalých koaličních partnerů – prosadila svoji, nutno dodat, že přísnější než původně navrhovanou, verzi důchodové reformy. Respektive – důchodových změn, protože slovo reforma se stalo v českých zemích toxickým. Jejich podstatou je postupné prodlužování věku odchodu do penze, a to až na 67 let, pomalejší růst penzí, či nově zavedený rodinný vyměřovací základ. Komentář Praha 6:29 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní většina ve Sněmovně – přes odpor opozice i bývalých koaličních partnerů – prosadila svoji, nutno dodat, že přísnější než původně navrhovanou, verzi důchodové reformy (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Změny mají zajistit udržitelnost vyplácení důchodů a vlastně celého rozpočtu, v situaci rychlého stárnutí populace. A jsou relativně jednoduché, protože jejich podstatou je, že se stejný balík peněz bude rozdělovat méně lidem po menších částkách – než, kdyby systém pokračoval s dnešními pravidly. Nejsou v tom žádné peníze navíc.

S těmi naopak počítají plány opozice, která mluví o fondu strategických investic pro financování jádra a infrastruktury, či o boji s šedou ekonomikou. Kdo by posílal peníze do fondu investic, ovšem aktuálně nikdo netuší.

Hnutí ANO stále tvrdí, že její program pro záchranu budoucích penzistů je tajný, aby jej náhodou nepřevzala stávající vládní garnitura. Což ovšem spíš naznačuje, že ony peníze ve fondu jsou hodně virtuální, stejně jako budoucí příjmy z něj.

Pokud jde o boj s šedou ekonomikou, tak ten politici vytasí vždy, když nemají absolutně tušení, kde vzít desítky a stovky miliard na své volební sliby.

Pokud by se opravdu někdy někomu podařil boj s šedou ekonomikou v tom rozměru, jak jej prezentoval voličům, mělo by Česko nejlepší infrastrukturu na světě, nejlepší zdravotní, penzijní i sociální systém a jeho obyvatelé by se koupali v blahobytu, jako šejkové v ropě. Reálně zatím plavou v bazénu beznaděje.

Změny v penzijním systému, které koalice opět, stejně jako v minulosti, prosadila těsnou většinou, nemůžou nadchnout nikoho. A to je ještě čeká Senát, kde jim není nakloněná ani většina vládních senátorů.

Reforma navíc neřeší drobné detaily, jako jsou předčasné důchody u náročných profesí, přičemž onen detail se týká víc než sto tisíc lidí. Příslib, že konkrétní kroky vymyslí ministerstvo financí, je poněkud odstrašující, protože řada návrhů, které tento rezort aktuálně produkuje, nejenže naráží na stávající legislativu, ale výrazně komplikuje situaci i tam, kde to nedává smysl.

Všechno už tu bylo?

Člověk nemusí mít ekonomické vzdělání ani být matematickým géniem, aby si spočítal, že jeho vyhlídky, co se týká budoucích příjmů, se stále zhoršují. Reálně tou hlavní změnou je, že s penzijní reformou vznikl nějaký veřejně známý plán, se kterým se mohou lidé nějak popasovat.

Protože tou druhou variantou jsou ad hoc změny, které reagují na aktuální rozpočtovou a ekonomickou situaci. I to už penzijní systém mnohokrát v minulosti zažil, například pod názvem změna valorizace.

Spravedlivá a lidsky příjemná důchodová reforma, která v reálu vynuceně reaguje na dlouhodobé demografické změny, a současně podléhá aktuální politické a ekonomické situaci, je úkol, jehož proveditelnost se blíží hledání svatého grálu.

Fakticky je na výběr plán pro všechny, který se nemůže líbit nikomu. Na druhém konci jsou opatření, která možná zasáhnou v dané chvíli méně lidí, o to ale daleko bolestněji. Koalice se pokusila o plán.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin