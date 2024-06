Důchody ve Sněmovně

Jako obvykle, udělala si opozice v těchto dnech na téma věku odchodu do důchodu z Poslanecké sněmovny předvolební arénu. A jako obvykle se ve veřejném prostoru diskutuje o tom, že vláda měla lidem svůj záměr – sladit odchody do důchodu s demografickým vývojem – líp vysvětlit. Komentář Praha 16:30 1. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důchodci | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Něco na tom bezpochyby je: Ještě v roce 2016 se růst důchodového věku každoročně zvyšoval u mužů o dva a u žen o čtyři měsíce, aniž by tehdejší legislativa, uzákoněná za předešlé vlády Petra Nečase (ODS), počítala se stropem.

Nečasův následník Bohuslav Sobotka (ČSSD) svým voličům nicméně slíbil, že to tak nenechá. A svůj slib v témže roce zastropováním věku odchodu do důchodu splnil.

Jak upozornil komentátor Martin Schmarz v televizi CNN Prima News, mají dnes lidé mylný dojem, že se zavádí něco zcela nového, ale ve skutečnosti je podle něj „reforma jen malá parametrická úprava a hysterie kolem ní je naprosto zbytečná“.

Faktem nicméně je, že existují i jiné nástroje, jak zapojit důchody do odpovědného zacházení se státním rozpočtem než jen prodlužování věku odchodu do důchodu.

V sousedním Německu odvádějí například všichni důchodci – ať je jejich příjem jakýkoli, 11 procent automaticky do nemocenského pojištění.

Kromě toho se tam od roku 2005 všechny důchody, pokud přesáhnou tzv. nezdanitelnou částku, zdaňují, a výše tohoto zdanění každým rokem stoupá. Takže kdo šel do důchodu před 19 lety, musel zdanit jen polovinu zbytku svého důchodu, zatímco kdo půjde do penze po roce 2040, bude tento zbytek zdaňovat celý.

Ona „nezdanitelná částka“ přitom není – alespoň v německém měřítku – nijak závratná: přepočteno na koruny to dělá zhruba 30 500 tisíc, tedy méně, než je v Česku průměrný plat. Kromě toho stoupá v Německu zdaňování důchodu s jeho výší, a to od 14 až do 45 procent.

Dodejme, že kdyby podobný systém zdanění nadprůměrných penzí existoval i v Česku, těžko by opozice mohla házet důchodce do jednoho pytle a vykřikovat, že jsou to všechno šmahem chudinky, které chce vláda ožebračit.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu.