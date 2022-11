Dobromyslná teta, která adoruje Green Deal a neuvědomuje si rizika, která tato zelená dohoda přináší. Také tímto způsobem se prezident Miloš Zeman vyjadřoval o ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové (KDU-ČSL). Zároveň dodával, že pokud by byl předsedou vlády, tak by ji vyměnil. Komentář Praha 16:29 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Hladík, kandidát na ministra životního prostředí (vpravo), vedle něj Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL | Foto: Jiří Koťátko | Zdroj: CNC / Profimedia

Miloš Zeman není v tuto chvíli premiérem, přesto Anna Hubáčková z vedení ministerstva životního prostředí odešla. Na vlastní žádost a ze zdravotních důvodů. Na její místo nastupuje další reprezentant KDU-ČSL. Lidovci o něm měli jasno.

Petr Hartman: Lidovci stojí za Hladíkem, proto se novým ministrem životního prostředí stal Jurečka

Vybrali člověka, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Stojí za Petrem Hladíkem a trvají na jeho nominaci. Premiér Petr Fiala s tím nemá problém a rovněž prezident nového šéfa resortu bez průtahů jmenoval.

Výsledkem je, že ministerstvo životního prostředí povede Marian Jurečka. Jak dlouho, o tom se lze pouze dohadovat. Prý by se jeho působení v čele tohoto resortu mělo počítat v řádu týdnů a nikoli měsíců.

Kam zmizel stranickými kolegy podporovaný Petr Hladík? Dá se říci, že do politické karantény. Hrozí mu totiž nákaza korupčním skandálem kolem privatizace bytů v Brně. Nekalé okolnosti rozkrývá policie a pozvala si k podání vysvětlení rovněž Petra Hladíka.

Zároveň zavítala do jeho kanceláře a odnesla si některé věci. Zajímala se rovněž o jeho telefon a počítač. Pochopitelně to vyvolává dojem, že by kandidát na ministra životního prostředí mohl být do celého případu zapleten víc, než sám připouští.

Univerzálnější než Havlíček

Byť Hladíkovi straničtí kolegové věří jeho vysvětlení, nenašli odvahu ho od začátku listopadu posadit do ministerského křesla. Stále tvrdí, že za ním stojí. Přitom vyčkávají, zda se na Petra Hladíka neobjeví nějaké nové nepříznivé skutečnosti.

Pokud by byl do korupční kauzy zapleten víc, jejich podpora by velmi pravděpodobně skončila. Nemuseli by však vysvětlovat, proč navzdory brněnské aféře svého kolegu do vedení ministerstva životního prostředí prosadili. Protože v něm zatím není.

Takže v čele tohoto resortu je vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Ten se jako správný předseda strany obětoval. Tímto krokem absolvuje „ministerskou stáž“ na všech resortech, které na základě koaliční smlouvy připadají KDU-ČSL.

Šéf lidovců totiž na začátku vzniku Fialova kabinetu zaskakoval za nemocného Zdeňka Nekulu a řídil zhruba půl měsíce také ministerstvo zemědělství.

S nadsázkou řečeno, je univerzálnější než Karel Havlíček. Ten za hnutí ANO dokázal řídit „pouze“ dvě ministerstva, konkrétně průmyslu a obchodu a taky dopravy. V jeho případě však nešlo o dočasný záskok, ale o dlouhodobé vedení těchto resortů.

Marian Jurečka by se neměl stát Karlem Havlíčkem Fialovy vlády. V čele ministerstva životního prostředí by ho měl vystřídat jiný lidovec. Kdy konkrétně a zda to bude Petr Hladík, to poněkud paradoxně nezáleží na rozhodnutí KDU-ČSL a premiéra, ale na výsledku práce policie.

Autor je komentátor Českého rozhlasu