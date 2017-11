Druhé Katalánsko v srdci Unie

Útěkem katalánských předáků v čele s expremiérem Carlesem Puigdemontem do bruselského exilu se katalánská krize z původně vnitrošpanělského problému stala mezinárodním problémem. Katalánští separatisté a s nimi jejich podporovatelé se do ní snaží vtáhnout celou unii, ta se tomu ale zarytě brání. S o to větší silou dopadla na hostitelskou Belgii, které začíná hrozit podobný scénář jako ve Španělsku.

