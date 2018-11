Ruský stát zasadil ránu zbytku nezávislých médií

Když byl Miloš Zeman premiérem, pojal záměr zničit týdeník Respekt. Ten měl dostat pokutu, z níž by se nevzpamatoval. Zemanova vláda oznámila, že bude na týdeníku požadovat likvidační odškodné 170 milionů korun. S cílem, „aby Respekt konečně zanikl“. Nakonec policie případ odložila. To ale bylo v roce 2001 v Česku. V Rusku se v těchto dnech píše o likvidaci jednoho z mála nezávislých médií, časopisu The New Times. Komentář Praha 11:25 3. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfredaktorka The New Times Jevgenije Albacová | Zdroj: Flickr

Mechanismus je stejný jako ten, který měl v plánu Zeman proti Respektu. Jen byl dotažen do konce. Majitelka a šéfredaktorka Jevgenije Albacová musí podle soudu zaplatit pokutu ve výši 22 250 000 rublů, ale tuto částku nemá, ani mít nemůže.

V kostce šlo o to, že redakce včas nezaslala státním kontrolním orgánům jeden z mnoha povinných formulářů. Udal ji prokuratuře poslanec Dumy, někdejší pracovník vojenské kontrarozvědky, kterému údajně zaslal stížnost řadový občan, jenž ovšem kupodivu měl detailní přehled o neveřejném účetnictví časopisu.

Šance jsou malé, ale za pokus to stojí

Redakce se omluvila a nedopatření okamžitě napravila. Soudkyně žalobu zamítla, bývalí pracovníci vojenské kontrarozvědky zůstali nespokojení.

Jenže pak Albacová, která má vlastní pořad na rozhlasové stanici Echo Moskvy, dalším ostrůvku nezávislé žurnalistiky, měla dvouhodinový rozhovor s politikem Alexejem Navalným, který se právě vrátil z vězení po 50 dnech. Co tam Navalnyj říkal, to si Putin za rámeček rozhodně nedal.

Hned druhý den přišlo oznámení, že se věc nehlášení, která byla již odložena, obnovuje, a soudkyně okamžitě rozhodla, že časopis musí zaplatit pokutu ve zmíněné výši. Vůbec nedbala na to, že byl tento rozsudek v rozporu s pokynem ruského Nejvyššího soudu, protože tříměsíční promlčecí lhůta pro podobné prohřešky už vypršela.

„Putin nařídil zavřít časopis The New Times. Tato zpráva musí znít právě takto… Nalijme si čistého vína. Není to pokuta, ale politické oznámení o likvidaci. Žádný soud, žádné ministerstvo spravedlnosti s tím nemají co dělat.“

To byla reakce muže, který do věci zprostředkovaně zasáhl, Alexeje Navalného. Časopis je ovšem znám investigacemi spojenými s Vladimirem Putinem a jeho okolím. Proto dostával pokuty od státu jako na běžícím páse. Ale nebývaly likvidační.

Navalnyj ve své reakci připomněl jiná rozhodnutí ruských soudů, která se týkala lidí, jež Kreml pokládá za sociálně blízké, na rozdíl od svého vztahu k nezávislým médiím.

Například bývalý senátor Umar Džabrailov pod vlivem omamné látky střílel z pistole v moskevském hotelu Four Seasons a dostal pokutu 500 tisíc rublů. Šéf regionální Dumy v Ťumeni Dmitrij Jeremejev, který zavinil dopravní nehodu, v níž zahynuli dva lidé, vyvázl s pokutou 160 tisíc rublů.

Šéfredaktor Echa Moskvy Alexej Venediktov k likvidaci The New Times napsal: „Další minus jedno nezávislé médium.“ Albacová zareagovala: „Tak či onak, budeme bojovat. Šance jsou malé, ale za pokus to stojí.“

Autor je komentátorem deníku Právo