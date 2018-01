Babiš znervózňuje sociální demokraty

Stále ještě chce být plnohodnotným premiérem. K tomu potřebuje sestavit vládu těšící se důvěře většiny poslanců. Byť by pro styl svého vládnutí upřednostňoval jednobarevnou menšinovou vládu, nechává prostor otevřený rovněž pro vznik koaliční sestavy. Ta nemusí být nutně většinová.

Při pobytu v kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD) si mohl názorně ověřit, že se lépe dohaduje s jedním, než se dvěma partnery. Zároveň mu ve dvoukoalici nehrozí, že by se ostatní spojili proti němu. Ve vládě by měl početně slabšího partnera, který by hnutí ANO nemohl přehlasovat.

Ani dvoubarevná vládní sestava by nestačila k zisku důvěry. K ní musí sehnat někoho, kdo by takovouto formu vládnutí toleroval. Scénář je tedy poměrně známý a dosavadní vývoj vyjednávání by ho měl pomoci naplnit.

Andrej Babiš se proto čím dál více sbližuje s komunisty. Právě oni by měli sehrát roli těch, kteří dodají potřebný počet hlasů, aby Babišova vláda získala důvěru. Způsob komunikace mezi hnutím ANO a SPD zase vytváří dojem, že třetím do party bude právě tato Tomiem Okamurou vedená strana.

Výhodný obchod na vládní úrovni

Pro Andreje Babiše by to však nebyl zas natolik výhodný obchod. Za něj by mohl spíše považovat spolupráci se sociálními demokraty. Takže SPD plní roli konkurence, která může dostat přednost.

O tom, že tato taktika zatím funguje, vypovídá poměrně nervózní reakce úřadujícího předsedy ČSSD Milana Chovance. Ten v médiích prohlásil, že ANO nechce se sociální demokracií jednat a míří ke spolupráci s komunisty a SPD.

Vycházel přitom z požadavku Babišova hnutí utlumit diskusi s ČSSD až do zvolení nového vedení. K tomu dojde zhruba v půlce února. Prodleva by se tak měla počítat na týdny.

Možná nejde ani tak o to, kdo a s jak silným mandátem bude zvolen předsedou sociální demokracie. Hnutí ANO může spíše sázet na to, že se na sjezdu ČSSD prosadí nějaká forma smířlivějšího přístupu k trestně stíhanému premiérovi. Proto Babiš takticky nadále nechává ve hře variantu spolupráce s SPD, byť by se raději dohodl se sociálními demokraty.

Jako zkušený obchodník se snaží vmanipulovat své potenciální partnery do situace, ve které ještě rádi uzavřou výhodný obchod na vládní úrovni. Možná si v tom momentu neuvědomí, že není ani tak výhodný pro ně, ale spíš pro Andreje Babiše.