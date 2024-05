Sebevražedné koření ruské polévky

Dále uvedlo, že cvičení se provádí jako odpověď na provokační prohlášení úředních osob ze západních států a je zaměřeno na udržení připravenosti reagovat a na zajištění suverenity země.

Ruská tisková agentura se starým názvem TASS (Telegrafnoje agentstvo Sovětskogo Sojuza) zveřejnila k tomuto cvičení obsáhlý komentář, který však nepochází z ruských, nýbrž z čínských zdrojů. Smysl komentáře je následující: Rusko demonstruje svou jadernou převahu, aby zbrzdilo USA, Velkou Británii a Francii.

V českých diskusích na sítích jsem si všiml rozšířeného názoru, že Kreml jen straší, ale ve skutečnosti jaderné zbraně buď nemá, anebo je má v zanedbaném stavu. A i kdyby tomu tak nebylo, stejně je prý nepoužije, protože i ruská věrchuška chce žít a užívat si.

Apokalypsa svého druhu

Je to ale všechno poněkud jinak. Informace o stavu ruských jaderných zbraní přirozeně nemám, zato mohu přispět informacemi o stavu ruských mozků. Ruský novinář Sergej Aslanjan po změnách v tamní vládě napsal: „Odteď to bude jiné Rusko. Bude to stoprocentně vojenská země, s válečnou ekonomikou, válečnou domácí politikou. Odteď je hlavním smyslem existence Ruska válka. Celá země jen ve jménu války. Každý člověk pouze pro válku… Válčit bude přinucen každý.“

Je veřejným tajemstvím již po generace, že průměrný obyvatel Ruska (dříve SSSR) nemá důvod, aby si vážil života svého či ostatních. Zjednodušeně řečeno nestál průměrnému obyvateli nikdy jeho život za to, aby se za každou cenu snažil o jeho zachování.

I v těchto měsících je na Ukrajině mnoho ruských vojáků, kteří se rádi rozloučili s beznadějí svých všedních dnů a šli před svou pravděpodobnou smrtí alespoň někoho zavraždit.

Logická je ovšem otázka, jak smýšlejí ti Rusové, kteří nemají tak bídný život, a ti, kteří jsou v rozhodujících pozicích. O tom nedávno napsal exilový ruský kulturolog Michail Epštejn: „V uplynulých letech se v Rusku zformovala nová pseudonáboženská ideologie, která je s to vyvolat největší duchovní hrozby a politické otřesy jak v Rusku, tak v celém lidstvu.

Vstřebala státní pravoslaví, pohanský kult půdy, euroasijskou nenávist vůči Západu, rysy nacistické ideologie, archaické kulty války a říše mrtvých. Je to apokalypsa svého druhu, která zdědila nejtemnější rysy gnosticismu, která proklíná vše, co na světě existuje, neboť podle ní „svět vězí ve zle“. Z toho pramení snaha podrobit celý svět očistnému ohni, zařídit konec života na Zemi vlastníma rukama za pomoci jaderných zbraní.“

Není nutné se předem lekat. Je ale třeba mít na mysli, že vražedné a sebevražedné koření do ruské polévky chybět nikdy nebude.

Autor je komentátor serveru novinky.cz