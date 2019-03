Mohlo by se zdát, že tentokrát mu jde o krk. Vždyť je zcela v pravomoci premiéra, který ho na vládní kobereček povolává, navrhnout jeho odvolání prezidentu republiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Leschtina: Prezident vzal Rafaje pod ochranu

Přesto Petr Rafaj může spát poměrně klidně. Navzdory tomu, že se podle policejních dokumentů domlouval na ovlivnění mýtného tendru ve prospěch firmy Kapsch s prvním místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem.

Prezident Miloš Zeman má totiž už teď jasno. Jak sdělil deníku Mf Dnes, šéfa antimonopolního úřadu odvolá „jedině na základě pravomocného soudního rozhodnutí“.

Petr Rafaj přitom dosud nebyl z ničeho obviněn. Přesto jeho případ už teď zásadně nahlodává důvěru ve významný státní úřad, jehož posláním je bdít nad dodržováním zákonnosti a nestrannosti miliardových veřejných soutěží.

Těžko totiž jinak vnímat fakt, že se Rafaj v době konání mýtného tendru tajně sešel s Faltýnkem a krátce poté antimonopolní úřad zakázal vyhlásit vítěze soutěže a další měsíce bránil podepsání smlouvy s vítěznou společností Czech Toll.

Laťka politické kultury

Samotný premiér Babiš se ještě v červnu 2018 podivoval: „Nechápu, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořád řeší.“ Zřejmě ho nenapadlo zeptat se své pravé ruky Jaroslava Faltýnka, který podle policie na tajné schůzce Petru Rafajovi vysvětlil, že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch.

‚Pozvu pana Rafaje na schůzku.‘ Babiš chce vysvětlení šéfa antimonopolního úřadu k mýtnému tendru Číst článek

A jak napsali vyšetřovatelé v povolení k domovní prohlídce: „Poté začal konat Petr Rafaj kroky, které po něm Faltýnek požadoval.“

Právě podivná role Jaroslava Faltýnka, kterou se mu zatím nepodařilo ani trochu přesvědčivě vysvětlit, může být pro Rafaje záchranou. Vždyť kdyby premiér Babiš teď navrhl odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a nikdo jiný to udělat nemůže, tak by nutně musela následovat otázka:

Jestliže premiér odvolává Rafaje kvůli vážnému podezření z ovlivňování výběru mýta, jak potom může zůstat ve svých funkcích první místopředseda strany a šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek?

Pokud by Babiš připustil, že se Rafaj dopustil něčeho z hlediska zákona nepřijatelného, pak těžko může hájit politické přežití Faltýnka, který s Rafajem o vstřícnosti vůči firmě Kapsch mluvil jen pár hodin poté, co se sešel s šéfem její tuzemské pobočky Karlem Feixem. To už totiž notně zavání porušením paragrafu, který zakazuje pletichy při veřejné soutěži.

Celá aféra má pro Andreje Babiše i nepříjemný osobní nádech. Odvolání šéfa úřadu by kvůli podezření z nezákonnosti navrhoval premiér, který sám čelí nikoliv jen podezření, ale už rovnou obvinění ze spáchání dotačního podvodu.

A pokud by prezident Rafaje odvolal z čela antimonopolního úřadu? Možná by po něm leckdo chtěl vysvětlení, proč mu nevadí, že trestně stíhaného politika máme v čele vlády.

A tak Miloš Zeman pro jistotu zatlačuje laťku politické kultury co možná nejhlouběji: Odvolávat se bude, až pravomocně rozhodne soud. K čertu s pouhými podezřeními, kvůli nimž odstupují nějací pošetilci ve vyspělých demokraciích.