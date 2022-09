Rusové v mobilizačním věku utíkají za hranice, jsou jich stovky tisíc

Mnozí Rusové, zejména muži ve věku předpokládajícím brannou povinnost, se v těchto dnech často za každou cenu pokoušejí svou vlast opustit. Mluví o tom nejen četné zprávy hlavně světových médií, ale i fotografie a televizní reportáže z ruské hranice, zveřejňované na sociálních sítích. Praha 17:09 28. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prchající Rusové na hranicích Gruzie | Zdroj: Reuters

Začněme zcela konkrétním případem, jak ho vylíčilo ruské vysílání BBC.

Mladá Ruska Marie, která se společně s manželem, obávajícím se povolávacího rozkazu do války na Ukrajině, vydala do Gruzie, situaci na rusko-gruzínské hranici líčí takto: „Přímo šílené spousty lidí, jinak se to popsat nedá. Naposledy jsem tuto hranici překračovala někdy v červnu nebo červenci, kdy mi to připadalo stokrát snazší. Dnes je to jednoduše superkolaps.“

Marie navíc upozorňuje na fenomén „minibyznysu“, který se na této, a patrně i na dalších hranicích zrodil: protože minimálně hraničním přechodem, o kterém je řeč, se nesmí procházet pěšky, ti automobilisté, kteří mají ve vozech volná místa, je pěšákům prodávají až za v přepočtu zhruba 5 tisíc korun. Inu, na lidském neštěstí se často vydělává nejsnáz.

Verbířské ‚přehmaty‘

Podobných příběhů, kdy Rusové v mobilizačním věku svou vlast raději opouštějí, je podle opozičního listu Novaja gazeta už přes 260 tisíc. A není divu – od okamžiku, kdy byla mobilizační povinnost pro muže ve vojensky aktivním věku vyhlášena, platí pro tyto potenciální vojáky zákaz opustit své trvalé bydliště bez souhlasu vojenské správy.

Pokud někdo z nich dostane povolávací rozkaz, je povinen se na vojenskou správu dostavit. Jestliže zákon neuposlechne, hrozí mu zpočátku pokuta v přepočtu asi tisíc korun. Když tak neučiní opakovaně, mohl by až na dva roky skončit za mřížemi.

Možností, kam se takříkajíc vrtnout, je prozatím dost a dost: většina postsovětských států, samozřejmě vyjma Pobaltí, ale také třeba Mongolsko nebo Turecko. Problém je ovšem v tom, že pravidla pro výjezd Rusů již zmíněné kategorie se nepochybně budou přitvrzovat, však také ruská pohraniční stráž už dostala seznamy lidí s brannou povinností – i s pokynem za hranice je nepropouštět.

Zapomínat bychom ale na druhé straně neměli ani na takzvané Z-patrioty, kteří naopak nastupují do mobilizačních autobusů dobrovolně a stejně dobrovolně volají vlastenecká hesla. Není vyloučeno, že je jich nakonec o dost víc než těch za každou cenu prchajících.

Že ale Putinova mobilizace nakonec nebude nikterak snadná, názorně dokládají i opatrně nesouhlasné postoje některých prezidentových nejvěrnějších, jako jsou třeba předsedové obou sněmoven ruského Federálního shromáždění Valentina Matvijenková a Vjačeslav Volodin.

Ti přinejmenším volají po tom, aby případné verbířské „přehmaty“, kdy armáda pozře i lidi, na které se podle zákona mobilizační povinnost nevztahuje, byly důsledně napraveny. Něco takového by na samém počátku války bylo zcela nemyslitelné. Uvidíme dál.

