Slovenská debata prezidentských kandidátů přesvědčila jen přesvědčené

Na Slovensku se pár dní před prezidentskými volbami analytici shodnou na tom, že zemi čekají jedny z nejdůležitějších voleb v novodobých dějinách. Zároveň ale platí, že atmosféra ve společnosti je taková, že vůbec nepřipomíná vrcholící kampaň. Každý z kandidátů si jede vlastní agendu, a to i v televizních debatách, kde často akorát opakují naučené fráze, které jim napsali mediální koučové. Komentář Praha 6:29 20. března 2024

Takže snad jediným překvapením kampaně se stalo oznámení Andreje Danka, že odstupuje z předvolebního boje ve prospěch dalšího z kandidátů, Štefana Harabina. Jestliže něco takového stojí vůbec za zmínku, už to samo o sobě ukazuje, jak moc byla dosavadní prezidentská kampaň na Slovensku chudá na jakékoli podněty.

Její další charakteristikou je, že se nese v duchu vyhýbání se konfrontaci. Platí to především pro dva nejvážnější kandidáty na prezidenta, předsedu parlamentu Petra Pellegriniho a bývalého ministra zahraničí Ivana Korčoka.

Až teprve nyní se oba konečně poprvé utkali v předvolební debatě na soukromé televizi Markíza. Pellegrini se snažil hrát na emoce voličů, při každé příležitosti zdůrazňoval, že pro něj jsou slovenské zájmy vždy na prvním místě. Prezentoval se jako ten, kdo brání mír.

Kdo je favoritem?

Velký prostor dostal aktuální stav česko-slovenských vztahů. K rozhodnutí českého premiéra Petra Fialy prozatím nepokračovat ve společných zasedáních vlád Pellegrini uvedl, že „Slovenská republika se nemá dávat do pozoru podle toho, jak pan premiér Fiala něco z Prahy zakřičí“.

Jeho oponent Korčok hrál na slušnost, podobně jako kdysi před pěti lety v předvolební kampani Zuzana Čaputová. Korčok v debatě působil zpočátku nervózně, zdůrazňoval, že obrana Ukrajiny je i v zájmu Slovenska, zatímco Pellegrini opakoval, že je třeba zastavit nesmyslné zabíjení a přistoupit k jednáním o míru. Jak toho dosáhnout ale nenaznačil.

Z toho ovšem bylo patrné, že diváci si z toho mají odnést poznatek, že Korčok pro mír není a naopak by tam dál dodával zbraně, a prodlužoval tak zabíjení. Pellegrini měl svou roli kandidáta míru dobře naučenou, neustále se k ní vracel, Korčok proti ní nic nezmohl.

Naopak, Pellegrini se dostal trochu do úzkých jedině v momentu, kdy jeho protikandidát poukazoval na velké protesty, které se už několik týdnů konají na Slovensku kvůli vládním zásahům do trestního zákoníku.

Když se tak často odvolává na přání občanů, pokud jde o ukončení bojů na Ukrajině, ptal se Korčok, tak proč také nebere v potaz názory protestujících na Slovensku, kteří se obávají snížení trestů za korupci a hospodářskou kriminalitu? To bylo Pellegrinimu zjevně nepříjemné, a proto se snažil od tohoto tématu rychle utéct.

Oba politici se utkají ještě jednou, těsně před volbami ve veřejnoprávní televizi RTVS. Zda to něco změní na preferencích slovenských voličů, je otázkou. O tom, že do druhého kola voleb postoupí Pellegrini s Korčokem, nikdo nepochybuje. I pak se zdá být jasné, kdo je favoritem. Podle posledního průzkumu agentury Ipsos by ve druhém kole vyhrál Pellegrini s 53 procenty, Korčok by získal necelých 47 procent.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu