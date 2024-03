Prezidentská debata Pellegriniho s Korčokem ve znamení sporů. Hádali se o Fialovi i válce na Ukrajině

Dva nejpopulárnější kandidáti na slovenského prezidenta Peter Pellegrini a Ivan Korčok se v první televizní debatě před nadcházející přímou volbou hlavy státu neshodli v reakci na rozhodnutí české vlády přerušit kvůli rozdílným názorům Prahy a Bratislavy na zahraniční politiku mezivládní konzultace se slovenským kabinetem premiéra Roberta Fica. Jednotný názor neměli ani na řešení války na Ukrajině. Bratislava 6:53 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právě nynější pozice Česka a Slovenska v otázce Ukrajiny představuje zřejmě největší rozpor mezi oběma zeměmi v klíčových otázkách zahraniční politiky | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia

„Mrzí mě, že máme na Slovensku politiky, kteří se těší z toho, jaké gesto udělala česká vláda vůči Slovensku. Nevím, jak může být nějaká země kritizována za to, že nesdílí tak militantní postoj jako Česká republika,“ řekl v duelu nejsledovanější televize Markíza favorit prezidentských voleb, předseda parlamentu a vládní strany Hlas-sociální demokracie Pellegrini.

Dodal, že Slovensko nemá stát v pozoru podle toho, co český premiér Petr Fiala (ODS) „zakřičí“ z Prahy. Později novinářům řekl, že ekonomická situace Česka není růžová a podle něj by se Česko nemělo vůči Slovensku stavět do role staršího bratra. V debatě se Pellegrini také vyslovil pro zastavení palby na Ukrajině a mírová jednání.

„Zodpovědnost je jednoznačně na Slovensku. To, co se stalo, je v neprospěch Slovenské republiky. Pálíme mosty k našim sousedům,“ reagoval exministr zahraničí a kariérní diplomat Korčok na rozhodnutí české vlády.

Pellegriniho bývalý šéf slovenské diplomacie obvinil, že nedělá nic pro mír na Ukrajině, nepředložil žádnou iniciativu. „Mír, o kterém mluvíte vy, je kapitulace,“ řekl Korčok.

Právě nynější pozice Česka a Slovenska v otázce Ukrajiny představuje zřejmě největší rozpor mezi oběma zeměmi v klíčových otázkách zahraniční politiky.

Nynější Ficova vláda po svém nástupu do úřadu loni v říjnu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob a slovenský premiér opakovaně tvrdil, že strategie západních zemí ohledně Ukrajiny selhala.

Pellegrini na dotaz moderátora diskuse, že dříve ještě podporoval vojenskou pomoc Ukrajině, nyní tvrdil, že se postupem času ukázalo, že to k ničemu nevede a že nastupuje snaha o mír.

V závěrečném proslovu pak uvedl, že bylo dost rozhádané slovenské společnosti a že je třeba se sjednotit; právě kroky nynější slovenské vlády ale vyvolaly opakované demonstrace, kterých se pravidelně účastnily tisíce lidí.

„Země nejde dobrým směrem. Současná státní moc chce vzít do rukou celou společnost,“ řekl Korčok v souvislosti s rozsáhlými změnami v trestním právu a vládní snahou ovládnout veřejnoprávní rozhlas a televizi.

Právě ve volbách hlavy státu voliči podle něj rozhodnou o tom, zda současná vládní moc získá i funkci prezidenta, nebo se voliči přikloní k jiné alternativě.

„Tato debata mohla pomoci Korčokovi tím, že ho zřejmě vidělo několika stovek tisíc lidí. Na druhé straně je otázkou, zda využil příležitost stoprocentně a zda voliči nečekali něco víc,“ komentoval Politolog Radoslav Štefančík ve vysílání Markízy diskusi prezidentských kandidátů.

První kolo prezidentské volby na Slovensku bude v sobotu. Očekává se, že žádný z kandidátů v něm nezíská potřebný počet hlasů ke zvolení a že do rozhodujícího druhého kola postoupí právě Korčok s Pellegrinim.

Korčok v televizní diskusi kritizoval svého soupeře, že se dosud vyhýbal společným diskusím. Podle Pellegriniho nebudou lidé volit prezidenta na základě toho, kolikrát se setkají v debatě. Pellegrini v uplynulých týdnech jako šéf sněmovny například zintenzivnil zahraniční pracovní cesty a účastnil se tiskových konferencí ministrů své strany.