Kdo na přelomu tisíciletí přemýšlel o tom, jaká nás čeká budoucnost, dovedl si její negativní stránky představit tak maximálně ve formátu množících se přírodních katastrof v důsledku změny klimatu zaviněné člověkem. Necelé čtvrt století poté je jasné, že člověk toho dokáže spáchat podstatně víc. Komentář Praha 16:30 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranář prochází kolem hasičů, kteří pracují na likvidaci požáru poblíž budovy zničené při ruském raketovém útoku | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Rusko zabíjí už třetím rokem na Ukrajině civilisty a bombarduje tamní infrastrukturu s cílem vyvolat další uprchlickou vlnu, která otřese Evropou. Po loňském sadistickém řádění Hamásu v izraelských osadách je Izrael na Blízkém východě ve válce s palestinskými teroristy. Počet uprchlíků se od roku 2000 zvýšil ve světě víc než desetinásobně: z necelých dvanácti na 120 milionů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lída Rakušanová: Svět v nepořádku

Válečné konflikty a chaos, to jsou znaky naší doby. Eric Gujer z listu Neue Zürcher Zeitung konstatuje, že dnes už neexistují žádné regionální pořádky garantované jednou, nebo vícero mocnostmi. Americká schopnost odstrašit případného útočníka je v krizi. Vladimir Putin vpadl na Ukrajinu, protože to mohl beztrestně udělat. Platí právo silnějšího.

Eric Gujer to demonstruje na příkladu Izraele, který se chopil příležitosti zničit Hamás, zdecimovat Hizballáh a oslabit Írán. Všechny pokusy Washingtonu mírnit židovský stát ztroskotaly. Izrael se v tomto regionálním konfliktu ukázal být silnějším a tuto pozici využívá až na dřeň.

Z jeho strategie profitují momentálně syrští rebelové. Dlouhodobě z ní podle Erica Gujera bude těžit i Západ. Ať už proto, že se začnou do Sýrie vracet uprchlíci z Evropy, anebo proto, že díky Izraeli bude oslaben Írán se svým atomovým programem a s vyzbrojováním Ruska.

Rusko už není hegemon

Za studené války to vypadalo jinak: v jomkipurské válce v roce 1973 se USA postavily za Izrael, zatímco Sovětský svaz držel ochrannou ruku nad režimem Háfize Asada. Sice docházelo k výbuchům násilí, ale rovnováha supervelmocí bránila vypuknutí požáru.

26:08 Rusista Glanc: Speciální operace není jen krycí název pro válku s Ukrajinou. Děje se i uvnitř Ruska Číst článek

To je dnes passé. Rusko už není globálním hegemonem. Má tak akorát na to, aby přepadlo bezbranného souseda, nikoli však silného protivníka ve vzdálenější oblasti. Proto jsou podle Erica Gujera obavy, že po Ukrajině by přišly na řadu Baltské státy, značně přehnané.

Totéž platí o ponurém scénáři, že by ruský diktátor použil při eskalaci konfliktu jaderné zbraně. Navzdory ruskému neoimperialismu jsou dny Sovětského svazu nenávratně pryč.

Putin je mistrem v tom, že se vydává za silnějšího, než doopravdy je. To ale funguje jen tak dlouho, dokud jeho protějšek tenhle bluf neprokoukne. Snad na to Donald Trump bude mít nervy.

Dobrou zprávou podle Gujera každopádně je, že se věci mohou změnit ze dne na den i ve prospěch Západu. Jen je třeba nebát se rizika.

Autorka je dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa a Českého rozhlasu