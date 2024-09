„Nedoporučuje se přibližovat se k němu prudce zezadu. Je lepší na něj nejdřív zavolat tichým hlasem, teprve následně se přibližovat a dotýkat se ho… Změny v sexuální sféře mohou spočívat v dočasném odmítání dotyků a poklesu libida. Mohou se však také projevovat zvýšením chtíče, nezbytností častého souložení, preferencí agresivních forem sexu.“ To jsou doporučení z instrukce pro ruské ženy, k nimž se vrátili manželé poté, co válčili na Ukrajině. Komentář Praha 6:30 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští vojáci u Mariupolu | Foto: Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Zdroj: Profimedia

Sestavil ji Ilnar Zinnatullin, který se sám vrátil z Ukrajiny a požádal o spolupráci psychology tří charitativních organizací, aby docházelo k menšímu výskytu násilí v rodinách účastníků ruské invaze.

Instrukce mimo jiné varuje ženy: „Manžel může spát oblečený a obutý, zesilovat ochranu dvora, instalovat mříže do oken v devátém patře. Stojí za tím potřeba bezpečnosti, kterou ztratil během bojů. Podpořte ho“.

Dále se doporučuje s manželem ve všem souhlasit, neptat se na to, čím prošel, nekritizovat ho, obzvláště dát pozor na to, aby z domácnosti byly odstraněny štamprle, skleničky a flašky, v podstatě všechno, co může připomínat alkohol.

Hlavně se tiše neplížit

List Moskovskij komsomolec se zeptal manželky ruského vojáka Aleny z Permského kraje, jestli jí instrukce pomohla.

„Teoreticky je správná, ale pro mě osobně a pro většinu mých kamarádek je prakticky nepoužitelná. Jak mi asi pomůže, že doma schovám štamprlata, když ten můj nasává s kámoši venku na lavičce rovnou z flašky? A ještě mu prý nemám bránit, aby spal obutý. Tak fajn, ale kdo potom má prát to zasviněné povlečení? Ještě mám se vším souhlasit. Jako kdybych to zkoušela jinak…“

„Moje zdraví je přednější. Ten můj byl už dřív na nervy a teď už na mě normálně vztahuje ruku. Ale co je správné, neplížit se zezadu. Kámoška to takhle zkusila, aby zjistila, komu ten její zasloužilý hrdina posílá pusinky v esemeskách, a schytala telefonem přes hubu.“

Moskovskij komsomolec napsal, že většina dalších manželek ruských vojáků, kteří se vrátili z války proti Ukrajině, mají stejné názory jako Alena.

V příkrém rozporu s těmito postoji jsou mínění těch ruských žen, v jejichž rodinách po několik generací jsou muži ruskými vojáky, kteří se vracejí z válek, které Rusko vedlo a vede na svém území a v cizině.

Viktorie je manželkou, dcerou a vnučkou ruských mužů, kteří oblékali a oblékají generálskou uniformu. Pokládá současné manželky, které nejsou spokojeny s navrátilci z války, za příliš mladé a neprozkoušené životem.

„Myslí na sebe a na svoje zájmy… Instrukce slouží k tomu, aby žena dokázala vytvořit muži, který se vrátil z boje, takovou atmosféru doma, která by ho neotravovala, která by ho přesvědčila, že doma chce být.“

„Pro ty ženy, které nedostaly do vínku takové vlastnosti jako jemnost, nebo pro ty, které svého muže přinejmenším doopravdy milují, mám radu: Naučte se tuto instrukci nazpaměť,“ uzavřela paní generálová.

Autor je komentátor serveru novinky.cz.