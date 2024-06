Ve válce s Ruskem je i Západ, nejen Ukrajina. Množí se podivné sabotáže a žhářství

Opakovaně jsme informováni o tom, že ruské tajné služby chystají, ale také už provádějí, sabotáže v Evropě. Začátkem května psal britský deník Financial Times o tom, jak evropské tajné služby varují, že Rusko plánuje útoky a násilné sabotáže po celé Evropě. Komentář Praha 6:30 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Požárem zničená tovární budova zbrojovky Diehl v Berlíně-Lichterfelde | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle rozvědek má jít o poškozování infrastruktury, bombové útoky a žhářství. Akce mají provádět jak agenti ruských tajných služeb, tak prostředníci. Počítá se s tím, že budou umírat civilisté.

Zpravodajský server The Guardian napsal 30. května, že jsou bezpečnostní služby v Evropě v pohotovosti po sérii záhadných požárů a útoků na infrastrukturu v Pobaltí, Německu a Velké Británii. Tyto akce považují za novou zbraň ruské války. Jde o žhářství a sabotáže.

Co už se stalo? Požár v obchodě Ikea v litevském Vilniusu. Polský premiér Donald Tusk naznačil, že požár by mohl být dílem zahraničního sabotéra. Vyšetřovatelé mají podezření na zapojení Ruska do žhářského útoku ve východním Londýně, dále do obřího požáru, který zničil největší nákupní centrum v Polsku, do pokusu o sabotáž v německém Bavorsku a do antisemitských graffiti, která se objevila v Paříži.

Ve válce jsme i my

Zatím neexistují jasné důkazy, že by ruské tajné služby tyto akce koordinovaly. Evropské bezpečnostní složky ale předpokládají, že jde o ruskou snahu destabilizovat země, které podporují Ukrajinu.

Najímání sabotérů a žhářů se dá dnes provádět velmi nenápadně, už není potřeba, aby špióni cestovali a verbovali lidi na špinavou práci. V době sociálních sítí se dá žhář najmout, aniž by po sobě objednavatel zanechal nějaké dobře viditelné stopy. Platit se dá přes internet, dnes i v kryptoměnách, tedy mimo bankovní cesty.

I v Česku máme zkušenosti s ruskými akcemi. V roce 2014 zorganizovala ruská vojenská tajná služba GRU výbuchy ve Vrběticích. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) letos v dubnu oznámil, že se Rusové pokoušeli zničit signalizační systémy českých železnic. Dále u nás operovala hackerská skupina APT 28, která je prokazatelně napojena na GRU.

Násilné akce, u kterých úřady předpokládají práci ruských tajných služeb, už probíhají. V bavorském Bayreuthu byli dva občané Německa obviněni z plánování útoků na německá armádní a logistická zařízení. Rusové jsou podezřelí ze založení požáru v berlínské zbrojovce Diehl, odkud jsou posílány zbraně na Ukrajinu.

Ruský rukopis má požár v Británii, ve skladišti pomoci pro Ukrajinu. Ve Švédsku proběhla série vykolejení vlaků, podezření opět padá na ruským státem podporovanou sabotáž. Vražedné akce hlásila estonská kontrarozvědka.

Akcí, které nesou stopy sabotáže, je čím dál víc. Důkazy se shromažďují těžko, obvykle trvá dlouho, než vyšetřovatelé nabydou jistoty. Jedno ale jisté je, ve válce s Ruskem jsme dnes i my, nejen Ukrajina.

Autor je komentátor Aktuálně.cz