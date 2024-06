Rusko nemá sílu zaútočit na členskou zemi NATO. Může ale provokovat, tvrdí Petráš z Univerzity obrany

USA a Německo po měsících váhání souhlasily s tím, aby Ukrajinci použili jejich zbraně i k útokům na cíle ležící v Rusku. Ukrajina doufá, že jí to pomůže zastavit ruský postup. „To, s čím západní země váhaly, má svůj podtext v politickém rozhodování a pohledu za horizont války, protože Ruská federace bude existovat i nadále a je to partner, se kterým bude potřeba jednat,“ vysvětluje Zdeněk Petráš z Univerzity obrany na Českém rozhlase Plus.

Interview Plus Praha 18:36 4. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít