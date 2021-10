Účet za cizího hosta

Následující vláda by měla být složena ze setsakra dobrých národohospodářů. Vstupuje totiž do horších časů. Česká ekonomika se podle všech aktuálních prognóz nachází přesně pod momentálním vrcholem. Dosud i přes rostoucí inflaci neměli lidé ani firmy hluboko do kapsy, protože jim dílem pomohly covidové podpory a dílem předvolební rozdávačná jízda končící vlády.

