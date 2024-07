V září začne výběrové řízení na ředitele Národního divadla, Burian zůstane ve funkci do roku 2028

Ministerstvo kultury vyhlásí v září výběrové řízení na generálního ředitele Národního divadla. Oznámil to šéf resortu Martin Baxa (ODS) s tím, že prodlouží současnému řediteli Janu Burianovi mandát až do roku 2028, a to kvůli plánované rekonstrukci Nové scény. Tento postup podle ministra zajistí dostatečnou přípravu a plynulost předání vedení divadla. Burian je ve funkci od roku 2013, druhé šestileté funkční období mu začalo v roce 2019. Praha 11:42 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová scéna Národního divadla v Praze | Foto: Jakub Stadler / MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

Baxa řekl, že divadelní sezony se plánují s velkým předstihem, hlavně v operním a baletním světě je potřeba rezervovat zahraniční hosty dopředu. Samotné výběrové řízení bude dvoukolové. Jeho výsledek se veřejnost dozví v lednu příštího roku.

Národní divadlo uvádí novou Rusalku. Na režijní židle usedlo duo SKUTR Číst článek

Jan Burian zůstane ve vedení do roku 2028 také kvůli tomu, že ho teď čeká velká oprava Nové scény. Rekonstrukci budovy s typickou prosklenou fasádou má stát 2,3 miliardy korun.

„Finální cenu určí soutěž, ale lze určitě očekávat částku okolo dvou miliard korun. Jsou to prostředky státního rozpočtu, programu takzvaného národního kulturního dědictví a my to financování máme zajištěno tak, aby mohla rekonstrukce zdárně proběhnout. To jsou peníze ze státního rozpočtu,“ uvedl ministr kultury.

Burian řekl, že je rád, že po složité přípravě se blíží začátek rekonstrukce. „V této chvíli probíhá připomínkové řízení mezi Národním divadlem a ministerstvem kultury o zadávacích podmínkách pro soutěž na generálního dodavatele stavebních prací. Předpokládáme, že soutěž vyhlásíme koncem letošního srpna,“ řekl Burian.

Uvedl, že koncem letošního srpna vyhlásí soutěž na generálního dodavatele stavebních prací, v dubnu 2025 s vybraným dodavatelem uzavřou smlouvu a v červnu začnou stavební práce.

Rekonstrukce, kterou vedení plánuje už několik let, by měla být hotová zhruba dva roky od zahájení stavby. Budovu od architekta Karla Pragera otevřeli v osmdesátých letech a od té doby v ní zastarala elektroinstalace i vzduchotechnika. Právě tyto systémy se kompletně vymění.

Interiér také čeká restaurace některých prvků, předpokládá se i umístění fotovoltaiky. To hlavní je však rekonstrukce hlavního sálu, ve kterém bude nové teleskopické hlediště, které mohou divadelníci volně měnit až do 500 diváků.