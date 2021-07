,Do popu přinesla něco nového.` Billie Eilish vydává novou desku Happier Than Ever

Ve svých 19 letech už má na kontě 7 hudebních cen Grammy. A s novou deskou se bude Billie Eilish snažit získat další ocenění. Kalifornská zpěvačka ve čtvrtek vydala své dlouho očekávané druhé album Happier Than Ever. Los Angeles 16:47 30. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je zajímavé sledovat její vývoj – i ten vizuální. A uvidíme, kam to celé dospěje,“ říká Vít Svoboda | Zdroj: Bang Showbiz/Reuters

Temně laděný pop – ten je součástí většiny písní kalifornské zpěvačky. Ne jinak to je i na jejím druhém album, na kterém opět spolupracovala se svým bratrem. I přes to, že pochází z umělecky založené rodiny – oba rodiče jsou herci – tak to byl internet, díky kterému se dostala do povědomí teenagerů z celého světa.

Fanoušci žijí s Billie Eilish především na internetu. Právě tam s nimi probírá i takzvaný tourettův syndrom, kterým trpí už od mala. Onemocnění jí způsobuje nekontrolovatelné pohybové a zvukové tiky. Billie Eilish se snaží vcítit do života dnešních teenagerů.

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

The new album is out in 10 days on July 30.

Pre-add now on @AppleMusic. https://t.co/rxrZncW5cM — billie eilish (@billieeilish) July 20, 2021

„Na Billie Eilish je fascinující, že rozhodně nespadá do škatulky typická popová hvězda. Naopak do popu přinesla něco nového, například teenagerské emoce. Dokazuje to i silná výpověď o jejím životě. Je zajímavé sledovat její vývoj – i ten vizuální. A uvidíme, kam to celé dospěje,“ říká redaktor Českého rozhlasu Vít Svoboda, který její kariéru dlouhodobě sleduje.

S první deskou pak Billie Eilish přijela i do Česka – její koncert v O2 aréně v roce 2019 se vyprodal za čtyři minuty. A už brzy se vydá na další celosvětové turné. Začne na podzim v USA a skončí příští rok ve Švýcarsku.

„Do libeňské haly přilákala nejen svoji typickou základnu, tedy fanoušky kolem 15 let, ale i spoustu třicetiletých lidí. Ten koncert ona sama považuje za svůj nejoblíbenější v celé tour. A naprosto to chápu, protože jsem dlouho nezažil takovou energii na koncertu.“

Fanoušky si Billie Eilish získala i před rokem, a to titulní skladbou k novému filmu o Jamesi Bondovi.

Na novém albu je hned 16 nových písní – a zpěvačka se tak pokusí navázat na svoji velmi úspěšnou debutovou desku.