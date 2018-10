‚Odešel velikán s obrovským charismatem‘ Legendy české hudební scény vzpomínají na Aznavoura

Na šansoniéra Charlese Aznavoura vzpomínají legendy tuzemské hudební scény jako na charismatického umělce. Zpěvák arménského původu se pro mnohé z nich stal inspirací. A Karel Gott nebo Hana Hegerová zařadili jeho písně do svého repertoáru. Aznavour zemřel v noci na pondělí, bylo mu 94 let. Praha 18:27 1. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šansoniér Charles Aznavour (archivní foto) | Foto: Mathieu Belanger | Zdroj: Reuters

„Takže odešel další velikán," reagovala na zprávu o úmrtí legendy francouzského šansonu Helena Vondráčková.

V 94 letech zemřel francouzský zpěvák Charles Aznavour, jeho písně se učí i děti na školách Číst článek

„Bohužel jsem jeho poslední pražské koncerty neviděla, byla jsem zaneprázdněná, což mě mrzelo. Ale před lety jsem jeho vystoupení zažila. Byl to úžasný zpěvák s obrovským charismatem a nádhernými písněmi. Škoda, že ještě před sebou neměl takových padesát let," dodala.

Zpěvačka Eva Pilarová naposledy Aznavoura viděla den před jeho pražským koncertem. Šedovlasý zpěvák, který hrál ve více než šedesáti filmech, převzal v rámci 25. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest ve Smetanově síni Obecního domu cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii.

„Poprvé jsme se setkali v roce 1969 na festivalu v Aténách. Líbilo se mi, jak zpívá, ale vyloženě moje parketa to nebyla, mám raději takovou tu jazzovou a swingovou muziku. Ale i tak si zaslouží moji úctu," sdělila Pilarová.

Podle Marty Kubišové měl Aznavour, který byl v anketě televizní stanice CNN jmenován Největším umělcem dvacátého století, úžasné osobní charisma a uměl písničku interpretovat tak, jak bylo potřeba. „To se mi na něm líbilo, snažím se to také tak posluchačům předkládat," uvedla Kubišová.

Gott: Byl to první muž francouzského šansonu

Aznavourovy písně měli v repertoáru i tuzemští zpěváci. Například v programu jeho posledního pražského koncertu nechyběla píseň Hier encore, k níž pro verzi Karla Gotta napsal český text Když jsem já byl tenkrát kluk Zdeněk Borovec.

Třiadevadesátiletý Aznavour v Praze zpíval, žertoval i tančil. Diváci mu tleskali vestoje Číst článek

„Ač nebyl Charles Aznavour Francouz, ale původem Armén, byl to alespoň pro mě první muž francouzského šansonu. S (textařem) Jirkou Štaidlem jsme ho obdivovali, zejména pro Jirku byl velkým vzorem, až guru. O jeho písních jsme začali více přemýšlet, dokázal nás prostě inspirovat jít podobnou cestou jako on. Je paradoxní, že jedinou Aznavourovu píseň, kterou jsem si do repertoáru vybral, jsem nechal otextovat Zdeňkem Borovcem," uvedl Gott.

„Nevím, jak to Jirka bral, ale každopádně ta volba dobře vyšla a píseň Když jsem já byl tenkrát kluk zpívám dodnes a je pro mě stále aktuálnější. Ukázalo se, že je lepší vybrat si jednu píseň, tak silnou, že se stane super hitem, než si jich vybrat dvacet a rozptýlit si obsahové spektrum do široka tak, že by se nestaly takovým pojmem, jako ta jedna intuitivně zvolená," dodal.

Jednu z nejznámějších Aznavourových skladeb La Boheme nazpívala česky Hana Hegerová jako Já se vrátím s textem Pavla Kopty.

Pro pana prezidenta zůstane nádhernou vzpomínkou na slavného šansoniéra Charlese Aznavoura koncert, který se svojí paní navštívil v dubnu roku 2016 v pražském Kongresovém centru. pic.twitter.com/I00ImVcGux — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 1. října 2018