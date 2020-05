Kulturní tipy v době koronaviru: Lake Malawi hrají do oken nebo PSH v prázdném Lucerna Music Baru

Muziku pod okny jsme až do nedávna znali skoro jen z romantických filmů. Kvůli koronavirové koncertní pauze se ale teď před domy koncertuje naprosto běžně. Ve čtvrtečních kulturních tipech vám představíme nejen takový koncert do oken, ale například i některé online programy. Praha 14:18 21. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tříčlenná česká skupina Lake Malawi | Zdroj: Lake Malawi

Kde hrají Lake Malawi?

Muziku do oken přinese kapela Lake Malawi. Mezi největší hity loňských účastníků Eurovize patří například písně jako právě Friend of a Friend, Paris nebo Lucy. Frontmana Alberta Černého zná české hudební publikum už déle díky jeho předchozí kapele Charlie Straight. S tou vyhrál celkem čtyři Ceny Anděl a vydal dodnes oblíbené skladby Coco nebo Upside down.

Kde si můžete Alberta Černého a zbytek Lake Malawi poslechnout, vám ale bohužel říct nemůžeme. Místo koncertu bude až do poslední chvíle tajné a kapelu tak musíte sami hledat po Praze.

PSH online

V rámci nově vzniklé série eKoncerty zahraje v prázdném Lucerna Music Baru skupina PSH. Legendární trio Big Boss labelu znají čeští rapoví fanoušci například díky písním jako Vim já?, Já to říkal nebo Debut. Na stejnojmenném albu vyšla poslední zmíněná skladba minulý podzim. Jako hosté se na desce představila například kapela Bert and Friends nebo nový objev rapové scény 7krát3. Livestream čtvrtečního koncertu PSH můžete sledovat od 19.00 na facebooku.

Katarzia

Na facebooku také vystoupí třeba slovenská zpěvačka Katarzia. Ta zahraje v rámci online festivalu Plody doby, který má pomoci umělcům v dnešní nelehké době. Vystoupení slovenské písničkářky, kterou proslavily například skladby Spýtala som sa, Nikomu nepatríš nebo Samota mi nevadí, můžete sledovat od 20.00. Takto v roce 2017 zahrála Katarzia v rámci koncertů Českého rozhlasu v Olomouci.

FAMUFEST

Koncert má ve svém diáři u čtvrtečního data i Bára Zmeková. Vystoupení zpěvačky se dvěma nominacemi v letošních Cenách Anděl odvysílá festival studentů pražské FAMU. Ten si na čtvrtek nachystal i řadu projekcí v kasárnách Karlín.

Kinosál pro lidi

Dokumentární film V Síti je stále hitem českých biografů. Snímek, ve kterém režiséři Vít Klusák a Barbora Chalupová rozkrývají prostředí internetových sexuálních predátorů, mají na programu například kina Pilotů, brněnská Lucerna, Světozor nebo Aero. Ostravské kino LUNA a hradecký Bio Central nabízí příběh z domovní schůze s názvem Vlastníci a napříč Českem už promítají také multikina.

Kinosál pro auta

Pro ty, kteří by si popcorn raději snědli ve svém voze, mají program připravená autokina.

Nákladové nádraží Žižkov – 20.00 - Parazit

Brno Autokino – 20.00 - Přes prsty

DEPO 2015 Plzeň – 21.00 - Mamma Mia - Here We Go Again

Autokino Dolní Vítkovice – 20.00 - Tenkrát podruhé

Autokino Šantovka Olomouc – 20.00 - Vesničko má středisková