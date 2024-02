Na Swiftpoziu v Melbourne se sešlo 130 akademiků. Debatovali o fenoménu zpěvačky Taylor Swift

„Čekali jsme 50 akademiků a přihlásilo se jich přes 400 z celého světa!“ Tak shrnuli situaci australští pořadatelé takzvaného „Swiftpozia“ na Melbourneské univerzitě. Opravdu to byla vědecká konference a opravdu se týkala americké zpěvačky Taylor Swift. Původní plán, že stačí dvě místnosti na fakultě, pořadatelům nevyšel. Což se o Swiftpoziu říct nedá. Swiftpozium 18:07 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Australská část zpěvaččina turné přinese australské ekonomice odhadem v přepočtu přes 18 miliard korun | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

Akademici debatovali o dopadu kulturního fenoménu, jaký představuje Taylor Swift. Šéfka pořadatelů konference, Eloise Faichneyovová se zabývá genderovými otázkami a médii. Včas také zdůraznila, že americká zpěvačka se konference nezúčastní.

Nakonec ji pořádalo šest univerzit z Austrálie i Nového Zélandu. Počet přihlášených vědců museli omezit na 130. Na univerzitě v Melbourne začínala pro veřejnost uzavřená, vědecká konference v neděli a trvala do úterka. Taylor Swift začíná s australskými koncerty v Melbourne v pátek večer.

Vědce na popové ikoně zajímá její vliv. Jak a co všechno jediná popová hvězda a zároveň podnikatelka dokáže ovlivnit. Taylor Swift má ohromný vliv, pro některé možná až ohromující. Zasahuje nejen do oblasti hudby a médií, ale i vytváření komunit a byznysu.

Na webu Swiftpozia se dočteme, že australská část zpěvaččina turné přinese australské ekonomice odhadem v přepočtu přes 18 miliard korun. A je tu i politika. Pod vlivem Taylor Swift se ve Spojených státech zaregistrovalo přes 30 tisíc voličů.

Tématem konference byl ale i feminismus v různých souvislostech. Názorným dokladem je písnička The Man. „Štve mě fungovat pořád na plné obrátky, zajímalo by mě, jestli bych to zvládla rychleji, kdybych byla muž,“ zpívá se v ní.

Takže tu máme názor, že místo toho, abychom usilovali o stejná měřítka, stejné standardy pro muže i ženy - bychom se asi spíš měli snažit, aby tím standardem nebyl alfa-samec.

Mezi skladbami Taylor Swift jde najít i příklad z oblasti filozofie. To je písnička Anti-hero. V ní je jasné sdělení: „Ahoj, já jsem problém, každý to vidí.“ Tady si akademici všímají „existenciální autenticity“ a toho, že fanoušci přímo zbožňují zpěvaččinu opravdovost. Ale co to opravdu znamená být autentická, když je člověk obrovská celebrita v digitálním věku? Pro vědce je to široký prostor k bádání.

Fanoušci na textech oceňují upřímnost, zranitelnost, jakousi osobní zpověď. Lidé se s písničkami hravě ztotožní. A prostřednictvím textů Taylor Swift vlastně vytváří veřejný příběh svého života.