Zpěvačka Tichá vydala svou druhou sólovou desku. Celou ji nazpívala na mikrofon z roku 1930

Kateřina Marie Tichá si v loni na vyhlášení ankety Žebřík odnesla 3. místo za Zpěvačku roku a letos na začátku února vydala své teprve druhé sólové album s názvem Plamen. Deska vyčnívá především tím, že je celá nahraná na mikrofon z roku 1930. „Můj producent si jednoto dne prostě řekl, že koupí tenhle mikrofon a donutí mě na něj zpívat. Má opravdu krásný zvuk, ale taky zachytává všechny frekvence kolem,“ přibližuje Tichá pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 7:47 18. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Mám už připravené dvě písně, které se na Plamen nevešly,“ přibližuje Tichá své plány po vydání desky Plamen | Foto: Radek Kudláček | Zdroj: SinglTon/Universal Music

My tento rozhovor natáčíme v kanceláři Martina Červinky, což je člověk, který se dá považovat za nehrajícího člena mnoha tuzemských kapel a interpretů. Tím interpretem jste i vy. Pamatujete si, kdy jste v této kanceláři byla poprvé?

Vůbec si to nepamatuji, protože Martin ještě tady v Dejvicích kancelář neměl. Poprvé jsme se potkali zhruba před deseti lety. Pak někdy v průběhu si tady udělal kancelář a začali jsme se scházet tady.



Já jsem Martinovi napsala e-mail, tedy nějakému jeho kolegovi. Tehdy jsem našla kontakt na vydavatelství Sony na stránkách Tomáše Kluse. Šla jsem za ním se dvěma svými písničkami, byly takové hudebně dětské.

Setkali jsme se s tím, že on mi poslal jiné dvě písničky, které jsem měla zkusit nazpívat. Jedna byla česky, druhá anglicky. Martin totiž chtěl vědět, jestli v hlase mám tu emoci. To jsme tehdy ani netušili, jak dlouhá cesta je před námi.

Doplňme, že Martin Červinka je český hudební vydavatel a také headhunter. Objevil nejen vás, ale i další interprety. Můžeme jmenovat například skupinu Jelen nebo Davida Stypku. Dovolím si trochu rýpnout – že to té nové desce ale trvalo…

No pozor, té první to trvalo sedm let, takže to, že ta druhá zabrala tři roky, je vlastně úplně fantastický rekord a je to o více než polovinu kratší doba. Takže třeba ta další bude za rok a půl. Má to zlepšující se tendenci.

Při našem nedávném rozhovoru jste mi řekla, že po desce Sami přišlo takové tvůrčí ticho a že jste se bála, že už nic nenapíšete. Jak to, že se to změnilo?

Já si myslím, že je to přirozené. Často mi tvůrci říkají, že když dokončí nějaký velký projekt, tak mají takové tvůrčí ticho. Ono je totiž potřeba zažít další nové věci, aby se to ticho zlomilo. Je potřeba si ten život zažít. A to bylo potřeba, abych dokázala napsat nové písně.

Na desce Plamen jste poprvé spolupracovala se skupinou Bandjeez, co se týká nahrávání. Jaké bylo vaše seznamování, to otrkávání?

Bylo to hrozně hezké. Já jsem tomu říkala líbánky. Připomínalo mi takovou tu fázi, co máte, když někoho potkáte a rozhodnete se spolu randit, chodíte spolu na dobré večeře a ještě se neznáte tak úplně. Takže vidíte jenom ty růžové, hezké věci.

A ano, my už jsme se znali hodně dlouho, ale neznali jsme se tak intenzivně, hudebně, na blízko. Takže vlastně všechno, co vám ten člověk zahraje, vám přijde perfektní. A vůbec byste na tom nic neměnili. Z těch líbánek se to ale časem přehouplo do toho opravdového vztahu, který je kvalitativně ještě lepší než ty líbánky.

Když jsem poslouchal píseň Budu tu, tak jsem slyšel opravdu velmi silný hudební doprovod. To si Bandjeez docela užívali…

Ano, můj bubeník Matěj tomu konci říkal Lví král. Jak tam jsou ty velké kotle, bubny. Budu tu je také moje oblíbená písnička a užívali jsme si to úplně všichni.

K vaší nové desce patří i další hudební jména, mimo jiné Milan Cais ze skupiny Tata Bojs.

Milanův hlas zbožňuji odjakživa. A už nějaký čas jsem si říkala, že bych s ním chtěla něco nazpívat. A pak přišla píseň Nový dům, kterou jsem celou napsala v mužském rodě. Promlouvá v ní bůh, něco nad vámi. A já jsem si říkala, že by bylo správné, aby píseň měla nějaký hřejivý podklad, bezpečný mužský hlas. A takový hlas má pro mě Milan Cais. Proto jsem ho oslovila hned u zrodu písně.

A Štěpán Kozub?

Štěpán Kozub se stal úplně shodou vesmírných okolností. Ta jeho hudba mě dost míjela. Ale pak jsem ho slyšela na koncertu v Karlových Varech. Moc se mi líbí, jak společně s Jirkou Krhutem hrají dramatické a těžké písně a přidávají k nim ten nadhled a humor. A proto jsem si Štěpána přizvala do písně Znamení.

Zvuk starého mikrofonu

Vy jste desku Plamen nahrávala celou na mikrofon z roku 1930. Čí to byl nápad?

Můj producent Ondřej Turták si jednoto dne řekl, že si prostě koupí takový mikrofon a donutí mě na něj zpívat. Je to opravdu krásná a raritní věc. Je to něco podobného, jaké když si třeba někdo kupuje stará auta. Producenti si prostě kupují staré mikrofony.

Má opravdu krásný zvuk, ale taky zachytává všechny frekvence kolem. Takže jsem občas při nahrávání slyšela ve sluchátkách mix všech rádiích, které zrovna vysílaly. Ondra pak ale přišel na to, že musí mikrofon obalit alobalem.

Takže jste museli improvizovat, připomíná mi to trochu nahrávání jako za dob kapely Queen.

Ano, Ondra je dokonce ještě větší perfekcionista, co se týká zvuku, než já. Já svoje písně potřebuji mít pod dohledem, takže to není jenom o tom, že se postavím do studia a něco zazpívám.

Vy jste říkala, že máte ráda ryzí hudbu. Co si pod tím mám představit?

Pod tímto pojmem se mi asi nevybaví úplně ten proces toho nahrávání, ale ten okamžik na pódiu. Kdy se v mezihře něco zvrhne. Sice tam jsou nějaké dané tony a noty, ale najednou každý hraje něco jiné, ale ono to funguje. Tohle je pro mě ryzí hudba. Na pódiu prostě musí fungovat chemie.

Už máte v hlavě nové písně?

Mám připravené dvě písně, které se už na desku Plamen nevešly. Ta jedna už je úplně hotová, té druhé chybí ještě jedna sloka. Ale o příběhu už mám jasno.