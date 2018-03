5. 2. 2016 |Michaela Vydrová, Jan Bumba |Hudba

Mexicko-americký kytarista Carlos Santana chystá desku. Vyjde sice až 15. dubna, ale už teď se ví, že bude v lecčems výjimečná. Bude se jmenovat Santana IV a naváže na album Santana III, které roku 1971 válcovalo americkou hitparádu. Kytarový mág dokonce kvůli tomu po letech oživil svoji původní kapelu. Společně nahráli šestnáct písní, jedna z nich – Anywhere You Want To Go – se už tento týden dostala mezi fanoušky.