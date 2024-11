SOUTĚŽ: ‚Nechtěl zemřít, ale nehodlal mlčet.‘ Vyhrajte knihu o ruském opozičníkovi Alexeji Navalném

Jedno staré přísloví říká, že Rusko bez korupce není Rusko. Alexej Navalnyj toto tvrzení odmítal. Jeho neochvějné přesvědčení o tom, že se Rusové můžou vzepřít stereotypu a zasadit se o vytvoření úplně jiné země, z něj udělalo pro Vladimira Putina takovou hrozbu, že ho Kreml chtěl buď vyhostit, nebo zabít.

„Navalnyj se nenechá zastavit. Nebylo tudíž žádným překvapením, že když se v lednu roku 2021 vracel do Ruska, jeho letadlo bylo odkloněno na jiné letiště, aby se nesetkal s davy stoupenců, kteří ho přišli přivítat, a byl zatčen předtím, než prošel pasovou kontrolou,“ stojí v úvodu Herszenhornovy knihy.

„Existuje mnoho způsobů, jak lze někoho připravit o život,“ pokračuje novinář. „Jed selhal. Nouzovým řešením tedy bylo vězení.“

Dva týdny po svém zatčení stanul Navalnyj v přeplněné soudní síni, aby se bránil nejnovějšímu absurdnímu obvinění ze strany ruské vlády: že se nehlásil probačním úředníkům, zatímco byl v kómatu.

Neautorizovaná životopisná kniha Disident Alexej Navalnyj vznikla na základě zpravodajství ruských a mezinárodních novinářů, četných veřejných vystoupeních, soudních řízeních a televizních i rozhlasových rozhovorů. Je věnována muži pohoršenému nepoctivostí a zločinností rus­kého politického systému, který si vybudoval pozici nejobávanějšího Putinova soupeře.

David M. Herszenhorn dohlíží na zpravodajství amerického deníku The Washington Post o Rusku, Ukrajině a východní Evropě. Předtím pracoval šest let jako bruselský zpravodaj pro list Politico Europe, pro deník The New York Times zase pokrýval dění ve Washingtonu nebo v Moskvě.

Disident Alexej Navalnyj je jeho první kniha. V českém překladu Tomáše Piňose ji vydalo nakladatelství Universum.

UKÁZKA Z KNIHY Poté, co jej atentátníci ruské vlády v listopadu roku 2020 otrávili nervově-paralytickou látkou, byl Navalnyj, hlavní protivník ruského prezidenta Vladimira Putina, přes dva týdny v kómatu v německé nemocnici. Když se probudil, prohlásil, že jakmile se zotaví, vrátí se do Moskvy. Nenechal se zastrašit a nehodlal zůstat v exilu. Necelé tři týdny poté, co opět nabyl vědomí, zatímco byl stále roztřesený a trpěl dalšími následky otravy a náročné léčby, absolvoval dlouhý rozhovor s populárním novinářem a youtuberem Jurijem Duděm, obvinil Putina, že má na svědomí zbídačení a úpadek Ruska, a dokonce se vysmál vládě, že ho nedokáže zavraždit. Duď a Navalnyj se nejprve smáli zvláštním podobnostem s rozhovorem, který absolvovali o tři roky dříve. Duď poznamenal, že Navalnyj byl v roce 2017 právě propuštěn z vězení, ve kterém skončil po protestní akci. A že v roce 2020 se právě probral z kómatu. V roce 2017 mu někdo postříkal obličej dezinfekčním prostředkem, který mu způsobil jasně zelené skvrny. V roce 2020 mu agenti tajné služby postříkali spodní prádlo nervověparalytickou látkou s názvem Novičok. Duď se zeptal, jak se Rusko změnilo od jejich rozhovoru před třemi lety. Navalnyj odpověděl jako politik, kandidující ve volbách, což je obvyklý způsob jeho vyjadřování – jako by jeho budoucnost nezávisela na rozmarech despotického vládce, nýbrž na rozhodnutí voličů, jestli se jim žije lépe než před posledními volbami. „Rusko je zbídačené,“ řekl Navalnyj. Zmínil se o neúspěšných projektech, včetně vývoje ruského dopravního letadla, které nikdo nechtěl koupit, a budování nového vesmírného střediska pro starty raket. „Žádný z Putinových projektů nebyl úspěšný,“ prohlásil Navalnyj. „A mimochodem, pokud jde o to, jestli mě otrávili, nebo neotrávili, ruský systém nemůže všude upadat, a přitom excelovat v oblasti vražd. Je zjevné, že upadá i v této oblasti. To je ale dobře.“

