SOUTĚŽ: Celoroční sladké pečení s populární food blogerkou. Vyhrajte kuchařku Lžička Cukru

Pistáciová bábovka, malinové muffiny se zázvorovou drobenkou, kořeněná karamelová roláda nebo třeba čokoládovo-karamelové pletence. Jak na ně? Poradí nová kuchařka od food blogerky Markéty Marešové, o kterou si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Kuchyně 15:40 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento týden hrajeme v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz o kuchařku Lžička Cukru | Foto: Kristina Roháčková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Různým ročním obdobím sluší různé sladké recepty. Moc dobře to ví i food blogerka Markéta Marešová alias Lžička Cukru. Jak nechat rozkvést svěží jarní chutě, lahodné letní laskominy, příjemné podzimní tóny i pokrmy, které zahřejí v té nejmrazivější zimě?

V nové stylové kuchařce najdete tipy na rozmanité pochutiny: od nektarinkového koláče přes dýňové lívance až po kořeněnou karamelovou roládu. Její čtenáře tak čeká skutečně sladký rok.

„Pečení mě fascinovalo odjakživa. Už jako malá jsem pomáhala babičkám a mamce kdykoliv, když se něco peklo, a že to bylo často!“ vzpomíná Marešova v předmluvě knihy.

„Mamka má pár svých zaručených receptů, které peče stále dokola, a vždy se po nich jen zapráší,“ říká food blogerka, přičemž slibuje: „Ten nejlepší rodinný recept najdete i v této knize.“

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Autorka dbá na to, aby recepty byly co nejjednodušší, a čtenáři si tak při jejich přípravě odpočinuli. „Stresu je všude okolo nás spousta a stresovat se ještě při pečení je to poslední, co bych si přála,“ dodává pekařka.

Markéta Marešová na svém instagramovém účtu Lžička Cukru díky svým osobitým fotografiím inspiruje desetitisíce lidí, kteří podle jejích rozmanitých receptů pečou každý den. Dezerty připravuje z poctivých a běžně dostupných sezonních surovin a vždy je popisuje tak jednoduše, aby se povedly opravdu každému.

Kuchařku vydalo nakladatelství CPress.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 kuchařek Lžička Cukru, napište nám až do tohoto pátku 22. května do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Kdo vyhrál druhou řadu televizní soutěže Peče celá země?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.