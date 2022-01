SOUTĚŽ: Naprostá šílenost. Vyhrajte původní český komiks o cestě z úzkosti

Vypadá sice jako komiks evropského střihu, jméno překladatele byste v něm ale hledali marně. Komiksový debut manželů Kopeckých ukazuje, kam se posouvá česká tvorba a že může směle hledět za hranice – tam nicméně vyráží i jejich náctiletá hrdinka ve snaze utéct před úzkostmi. O knihu Naprostá šílenost, čerstvě oceněnou dvěma nominacemi na komiksové ceny Muriel, si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Dodávka 12:34 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka komiksového románu Naprostá šílenost | Foto: Barbora M. Votavová | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Středoškolačka Anna už týden nevyšla z pokoje. Jakmile to zkusila, rozbušilo se jí srdce a udělalo se jí tak špatně, až si myslela, že umře. Do školy se vrací s diagnostikovanou úzkostí, která na ni dotírá z každého rohu.

„Co když vybuchne v kuchyni plyn a všichni na místě umřeme? Co když nás kuchařka nakazí nějakou exotickou nevyléčitelnou nemocí? Co když uklízečka nepostaví výstražný kužel na umytou podlahu, smeknu se a zlomím si vaz?“ běží jí hlavou.

Autoři komiksového románu Naprostá šílenost, manželé Tereza a Tomáš Kopečtí | Foto: Barbora M. Votavová | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Nečekaný klid vnese do Annina života Max, který chodí do školy stejnou cestou. I když o sobě prakticky nic nevědí, Anna zjišťuje, že se v jeho společnosti poprvé za dlouhou dobu necítí jako podivín. Když pak první den prázdnin zastaví před jejím domem Maxova dodávka, Anna se rozhodne být spontánní a vyrazit s ním na nečekanou výpravu za hranice, kde se tou největší výzvou stávají i běžné věci, jako je třeba průjezd dlouhým tunelem nebo návštěva veřejných sprch.

Hrdinka v pruhovaném triku se zrodila v hlavě scenáristky Terezy Kopecké, pro kterou tvorba představovala i formu terapie. „Potřebovala jsem se vyrovnat s vlastními úzkostmi. Proto je důležité rozhodnutí Anny, že se vydá na cestu. Protože každého, kdo chce ve svém životě něco změnit, čeká právě tohle – dlouhá a náročná cesta, která často nemusí mít ani konce,“ říká Kopecká.

„Ale rozhodnutí se na ni vydat je už samo o sobě tou největší odvahou, kterou znám. Pevně věřím, že komiks dodá odvahu všem, kteří ji potřebují.“

Ukázka z komiksového románu Naprostá šílenost | Foto: Barbora M. Votavová | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Parťákem na zmíněné cestě byl pro Terezu její manžel Tomáš, který dlouho toužil nakreslit si komiksovou knihu. „Příběh je dojemný i humorný a děj se neustále posouvá, díky motivu road tripu nezůstáváme na stejném místě, takže jsem si to jako kreslíř mohl pořádně užít,“ kvituje debutující ilustrátor.

Jak přiznává, ve výtvarném pojetí knihy se inspiroval evropským typem komiksu – a do jednoho panelu dokonce propašoval i odkaz na slavného literárního hrdinu Malého Mikuláše od Sempého s Goscinnym. Manželé Kopečtí se mimochodem nebojí přiznat, že jejich společným snem je, aby se komiks dostal právě do Francie.

Naprostá šílenost si vysloužila dvě nominace na komiksové ceny Muriel, a to v kategoriích nejlepší scénář a kresba. Knihu vydala ve spolupráci nakladatelství Paseka a Pasparta. Právě Paseka se komiksu soustavně věnuje od roku 2015. Zaměřuje se především na tvorbu pro děti a mládež a na nové hlasy na poli českého komiksu.

