SOUTĚŽ: Audiokniha Severka. Vyhrajte románovou prvotinu koreanistky Niny Špitálníkové

Rozhovorová kniha Svědectví o životě v KLDR vynesla Špitálníkové v roce 2021 cenu Magnesia Litera. Ve své románové prvotině teď koreanistka převypravuje svou hlubokou znalost severokorejské reality do dramatického příběhu inspirovaného reálnými osudy režimní prominentky.

Severka „bonzovala“ lidi za běžné přestupky, a možná je tím posílala do lágrů. „Jenže v Severní Koreji jsou tresty třígenerační. Reálně mohla zničit stovky životů. Ale já ji chápu. Žila v tom, že dělá, co je morálně správné,“ popsala Špitálníková na Dvojce.

Poprvé se s ní setkala jako s tehdy osmnáctiletou. „V Severní Koreji tvořila smetánku a vlastně nikdy nechtěla odejít. Jenže rodiče jí zaplatili útěk, což sama netušila,“ vypráví spisovatelka.

Hluboká ideologická indoktrinace, které je v KLDR vystaven každý už od útlého dětství, v dívce zanechala tak hluboké stopy, že pro ni život ve svobodném světě nakonec vlastně nebyl vysvobozením.

AUDIOKNIHA SEVERKA Účinkují: Dagmar Křížová, Viktor Kuzník, Petr Kubes, Ondřej Dvořáček, Šárka Šildová, Barbora Goldmannová, Štěpánka Romová, Martin Siničák

Režie: Radim Nejedlý

Rok nahrání a vydání: 2024

Vydavatel: Radioservis

„V Jižní Koreji byla Severka hrozně nešťastná, protože nevěděla, kým byla a kým je teď. Najednou nebyla nikým. Zažila tlak od jihokorejské vlády,“ přibližuje Špitálníková.

Severčin příběh v knize kontrastuje s osudem jiné dívky. Tu režim za chování, které je v západním světě zcela běžné, poslal do pracovního tábora. Setkává se v něm s nepředstavitelnou brutalitou dozorců a životními podmínkami, v nichž se pro mnohé z odsouzených stává smrt kýženým vykoupením.

Kniha je z 90 procent pravda, jen dvě kapitoly jsou autorské. Zbytek pak tvoří rozhovor, který Špitálníková se Severkou vedla. Ptá se jí třeba na to, jak se cítí, když teď zná skutečnost.

„Sama jsem si vždycky myslela, že budu kritická, když potkám někoho, kdo bude čistě prorežimní a bude práskat. U ní jsem to ale pochopila. Žila v tom, že dělá, co je morálně správné. Byla tak od malička vychovávaná. A navíc si to teď uvědomila,“ dodává koreanistka.

