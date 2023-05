Mornštajnová ‚jen nerada‘ prozradila inspiraci pro novou knihu. Příběh Toy Box o zneužívání prý neznala

Knihy Aleny Mornštajnové už několik let po sobě patří k očekávaným českým novinkám. V posledních dnech se ale o nejnovějším románu Mornštajnové o sexuálním zneužívání dítěte Les v domě diskutuje hlavně proto, že ho streetartová umělkyně Klára Tellnerová, známá pod přezdívkou Toy Box, označila jako plagiát jejího vlastního příběhu. Ten před pár lety veřejně popsala v médiích. Praha 19:29 5. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Mornštajnová je dále autorkou knih Slepá mapa (2013), Hana (2017) a Listopád (2021) | Foto: Elena Horálková

„Zajímá mě, jakým způsobem Mornštajnová přišla k námětu – jestli ho odvodila z mého článku, nebo ne,“ tvrdí Toy Box.

Na otázku, zda očekává, že se potká nebo že si zavolá s autorkou knihy a promluví si spolu, Tellnerová odpověděla, že kontakt od ní nečeká a ani neví, zda by o něj stála.

„Je pro mě opravdu těžké, že oživuje traumata. Taky mi píšou lidé a fanoušci Aleny Mornštajnové nenávistné e-maily a obviňují mě ze snahy se zviditelnit,“ dodává umělkyně.

Alena Mornštajnová ve vysílání Radiožurnálu reagovala, že nakladatelství Host, které knihu Les v domě vydalo, výtvarnici kontaktovalo s nabídkou setkání, ta ale zájem neprojevila.

V rozhovoru se také spisovatelka poprvé obšírněji vyjádřila k tomu, proč kauzu z počátku komentovala spíše stručněji a zdrženlivěji.

„O této knížce se mi vždy těžce mluvilo v médiích, protože jsem nikdy nechtěla prozradit, o čem je. To je jako když čtenáři detektivky prozradíte, kdo je vrah. Proto jsem vždycky okolo toho děje kroužila a nemluvila jsem o něm. Ale je na místě se k tomu obvinění vyjádřit. Paní Toy Box jsem neznala a neznala jsem ani její příběh.“

‚Jako podle šablony‘

Mornštajnová prý při rešerši k románu čerpala z knihy psychologa a sexuologa Petra Weisse o zneužívání dětí.

„Když knížku otevřete, setkáte se s popisem mnoha případů. A je velice smutné, že mají velmi podobný průběh a zdají se, jako by byly podle jedné šablony.“

Spisovatelku podle jejích slov nenapadlo, že mohla tématem knihy zapříčinit znovuotevření traumat právě Toy Box a vyjádřila pochopení pro traumata lidí, kteří něčím takovým prošli.

„Věděla jsem například o knize Viktorie Hanišové Houbařka (nakl. Host, 2018). A dokonce, pokud jsem očekávala, že by to někomu mohlo vadit, byla to právě ona. Hanišová ale byla jedním z prvních lidí, kdo mi zavolal a vlastně mě podpořil,“ dodala.

Podle Mornštajnové je Les v domě hlavně o lži, sexuální zneužívání páchané na dětech není prý jádrem knihy.

„Řeknu to velmi nerada, protože na začátku byla věta, která prozradí celou zápletku knihy. Asi mi ale nezbývá nic jiného. Tu větu vyprávěla jedna paní a zněla tak, že u nás byla dívenka, kterou doma zneužívali, a když se na to přišlo, hodila to na spolužáka," odpověděla nakonec spisovatelka na otázku, kde tedy vzala inspiraci pro napsání své poslední knihy.

Úvod knihy Les v domě Té noci, kdy jsem se narodila, dopadl ve středních Čechách na zem bolid. Na několik vteřin rozsvítil noční oblohu, zazářil, jako kdyby ďábel škrtl sirkou, a rozřízl nebe ve stejnou chvíli, kdy porodníkův skalpel otevřel břicho mé mámy. Svět se tehdy hodně měnil. Sovětský svaz se drolil jako oschlý koláč a nechával za sebou drobky nových států, hranice se přesouvaly, nové politické strany rašily jako houby po dešti a do střední Evropy vítězně vtáhl plzák španělský. – nakladatelství Host, 2023