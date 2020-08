Na Slovensku vyjde román Svátek bezvýznamnosti. K překladu do češtiny Kundera nedal souhlas

Na Slovensku vyjde 9. září historicky první překlad knihy Milana Kundery z francouzštiny do slovenštiny. Zatím poslední kniha Svátek bezvýznamnosti francouzského spisovatele českého původu poprvé vyšla před sedmi lety v italštině, o pár měsíců později ve francouzštině. Tehdy se o jeho vydání snažilo právě i slovenské nakladatelství Artforum. Bratislava 19:45 26. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Milana Kundery ve francouzštině La Fete de l'Insignifiance, tedy Svátek bezvýznamnosti na archivní fotogarfii z roku 2014 | Foto: Alban Wyters/ABACAPRESS.COM | Zdroj: Reuters

Zakladatel Artfora Vlado Michal vybral jako překladatelku Elenu Flaškovou, která má v portfoliu jména jako jsou Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett nebo Yasmina Reza. Bude překládat i další Kunderovy romány Pomalost, Totožnost a Nevědomost.

„Podmínku, že všechny bude překládat jeden překladatel, si stanovil sám Kundera. V lednu jsme mu poslali ukázky a domluvili se,“ řekl ve středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus Vlado Michal.

14 let čekání

O vydávání Kunderova díla bezvýsledně usiloval od roku 2006. „V tom roce jsme jako vydavatelství Artforum napsali dopis vydavatelství Gallimard, aby ho přeposlali Kunderovi, kde jsme vyjádřili přání, aby nám poskytl autorská práva k vydání čtyř francouzsky napsaných románů, ale nikdo se neozval.“

Vlado Michal podle svých slov pochopil, že se musí obrátit přímo na Milana Kunderu.

„A tentokrát jsme skutečně odpověď dostali. Přišel nám od Kundery velmi pěkně rukou psaný dopis, kdy za zájem poděkoval, ale stroze jakékoli vydávání svých francouzských knih ve slovenštině odmítl,“ vzpomíná Michal, který se už v té době znal s přítelem manželů Kunderových a své snahy Kunderu vydat nevzdával.

„Telefonovali jsme si, domlouvali se a konkrétně jsem se snažil už v roce 2014 vydat jeho nejnovější román Svátek bezvýznamnosti. Podařilo se, podepsali jsme smlouvu a po měsíci a půl mi přišel od Kundery dopis, kde mi bez udání důvodů podpis pod smlouvou odvolal, tak to zase celé ztroskotalo.“

Kundera ve slovenštině

„Kunderovy knihy ve slovenštině ještě nikdy nevyšly, snad s výjimkou několika povídek z knihy Směšné lásky, kdy se v 60. letech minulého století v Československu vzájemně překládaly knížky z češtiny do slovenštiny a naopak,“ připomíná Vlado Michal.

Milana Kunderu v jeho počítání chápe a považuje ho za detailistu, kdy si hlídá nejenom obsah svých překládaných knih, ale i jejich podobu.

„Potřebuje mít jistotu, že knihy mají stejnou úroveň překladu, stejně zvolenou obálku, typografii, jako nakladatelství jsme museli splnit dost podmínek, ale stojí to za to. Knihu Svátek bezvýznamnosti jsem četl a nejprve jsem jí pročítal s velkým respektem i obavou, teď už můžu říct, že je to velmi svěží a současná kniha.“

Autor proslulých románů Žert, Nesnesitelná lehkost bytí či Nesmrtelnost žije od poloviny sedmdesátých let ve Francii a stal se jejím občanem. Své poslední romány napsal francouzsky a dosud nedal souhlas k jejich překladu do češtiny.