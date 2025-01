Před Muskem a klimatickou krizí varovala sci-fi už dávno. Problém bude i nedostatek dětí, říká spisovatel

O nejnovější knize Leoše Kyšy s názvem Syndikát se píše, že to není sci-fi, ale detektivní příběh z velmi blízké budoucnosti. Kniha mluví o zápasech mocných vyzbrojených umělou inteligencí i ztrátě možnosti rozpoznat lidské výtvory od umělé inteligence, což se může člověku zdát nereálné. „Jsme přesně v bodě, kdy je dobré se obrátit ke sci-fi,“ doporučuje spisovatel a novinář Leoš Kyša ve vysílání Českého rozhlasu Plus. HOVORY Praha 20:41 4. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatel Leoš Kyša | Foto: Michaela Merglová | Zdroj: Nakladatelství Epocha

Syndikát přenáší čtenáře do tři roky vzdálené budoucnosti, Kyša ale věří, že jeho vize světa je reálná už teď. „Je to spíš jenom otázka kapacit. A samozřejmě taky elektřiny. Protože celá zápletka mého příběhu, kterou nebudu prozrazovat, bude potřebovat hodně elektřiny,“ říká.

Tři roky od současnosti nebude změna ani tak na úrovni jednotlivce jako spíš v globálním měřítku. „Vezměte si, že kdybychom se bavili před deseti lety a já vyprávěl, že za deset let budou miliardáři lítat do vesmíru jen tak, protože to zaplatí, tak byste řekl, že už trošku možná přeháním. A už dnes je to pro nás úplně běžné,“ říká.

Kyša také upozorňuje na to, že i když může být část společnosti z tohoto vývoje překvapená, ve sci-fi literatuře se podobné předpovědi objevovaly dlouhodobě. „Science fiction, která píše takzvaný kyberpunk z kybernetické budoucnosti, má v každém světě korporace, které ovládají svět a státy jsou rozpadlé, slabé, de facto nefunkční,“ popisuje.

„Když teď říkáte Elon Musk a že miliardáři mají technologie, tak jediná reakce spisovatele nebo dobrého čtenáře sci-fi může být, že to už jsme dávno přece viděli,“ zdůrazňuje.

Sci-fi literatura se také už dlouho zabývá klimatickou změnou. „Globální změny klimatu řešíme ve sci-fi třicet nebo čtyřicet let. Že se svět radikálně změní kvůli globálním změnám klimatu, je pro nás už tak nudná věc, že napsat o tom knihu znamená, že mlátím prázdnou slámu,“ dodává.

Nebudou děti

Další důležitá predikce, která se ve sci-fi literatuře objevuje, je masivní pokles porodnosti. „Myslím si, že víc než technologie celý svět promění demografie. A my to cítíme, ale pořád to ještě nevnímáme, kolem ještě nějaké děti běhají,“ připomíná Kyša.

„V mnoha ohledech mohou být přelidněné jen některé části světa. Ale hodně témat je o tom, že se nebudou rodit děti, že nejsou děti, že populace stárne. Takže svět bude přelidněný, ale starými lidmi,“ doplňuje.

Řešení stárnoucí populace předpověděl Kyša v jedné ze svých povídek. „Lidé budou pracovat de facto až do 100 let a důchod bude národní loterie. Vyhrajete v loterii ne 10 milionů, ale důchod. Myslím, že to bude mnohem lepší než vyhrát miliony.“

Celkově se pak podle Kyšy nacházíme v době, na kterou nás science fiction připravovala. „Jsme přesně v bodě, kdy je dobré se obrátit ke sci-fi, podívat se na lidi, kteří ji psali, kteří jsou dost citliví a snaží se nad budoucností přemýšlet a ukazovat ji,“ uzavírá.

Jak je spojený rozvoj internetu s pornografií? Objevila se ve sci-fi literatuře předzvěst bitcoinu? A jaká je budoucnost světa, ve kterém je stále těžší rozeznat realitu od výtvorů robotů a umělé inteligence? Poslechněte si celý pořad Hovory.