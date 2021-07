Ve Varech se představí minisérie Podezření. Vypráví příběh zdravotní sestry obviněné z vraždy pacientky

„Zajímala mě situace člověka čelícího obžalobě, která se stane věcí veřejnou. Je to totiž situace, do které se může dostat každý z nás. Ať už nepozorností za volantem či při rutinní činnosti v zaměstnání. Anebo také proto, že se to někomu hodí. V Podezření jsem se rozhodl vycházet z případů zdravotníků obviněných z vražd svých pacientů,“ přibližuje vznik minisérie držitel Českého lva Štěpán Hulík.

„Nerekonstruoval jsem žádný konkrétní případ, mým cílem bylo napsat obecný příběh, který poukáže na jisté společenské jevy a položí nutné otázky.“

Hlavní hrdinka, zdravotní sestra Hana Kučerová se nikdy neusmívá, s pacienty jedná nevybíravě, leckdy za hranou předpisů. A podobně ostrá je i na svou dospívající dceru Terezu.

Když dojde k podezřelému úmrtí pacientky, život matky i dcery se rázem obrátí vzhůru nohama. Veřejnost, média, policie i někteří kolegové mají o vině jasno a obě ženy si proto musí projít tou nejtěžší životní zkouškou.

„Podezření nese nesmírně důležité společenské téma – jak moc jsme a máme být chráněni ve fázi vzneseného podezření, a to nejen před lidmi a médii, ale i samotnými institucemi. Zároveň zkoumá, jak tato situace dopadá na naše nejbližší, stejně jako na nás samotné,“ popisuje stěžejní myšlenku příběhu kreativní producent Michal Reitler.

V hlavní roli zdravotní sestry Hany Kučerové se objeví herečka Dejvického divadla Klára Melíšková. V minisérii účinkují mimo jiné také Ivan Trojan, Petr Lněnička, Denisa Barešová nebo Miroslav Hanuš. Snímek je režijním počinem Michala Blaška.

Nový seriál České televize o osudu zdravotní sestry vznikl v koprodukci české nutprodukce a francouzsko-německé televize ARTE.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se letos, po roční nucené koronavirové pauze, uskuteční v neobvyklém termínu 20. až 28. srpna. Divákům tento rok nabídne 32 premiér, mimo jiné i očekávaný životopisný snímek o Emilu Zátopkovi režiséra Davida Ondříčka.