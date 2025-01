Noční můra televizních diváků hlásí návrat. Do pozadí vražd ve Vonoklasech nahlíží minisérie Studna

Památná scéna z Třiceti případů majora Zemana to nazývá obrazem jako z apokalypsy. Otec s lehce nepřítomným pohledem stojí nad nehybným tělem své manželky. V ruce drží sekeru, která se mu houpe ze strany na stranu jako kyvadlo.

„Maminka ležela přes postel. Měla rozbitou hlavu, chroptěla. Nad ní stál otec se sekerou v ruce, divně se kýval. Zdálo se mi dokonce, že se usmívá. Byl jsem ohromen,“ vypráví mladý Brůna (seriálová podoba Stanislava Jelínka mladšího), který jako jediný osudnou noc přežil.

„Klekl jsem k matčině posteli. ‚Maminko, prosím tě, řekni ještě něco! Maminko!‘ Marně.“

K rodinné tragédii ve středočeských Vonoklasech došlo v roce 1968. Jí inspirovanou epizodu Majora Zemana poprvé odvysílali o 12 let později. Jako až skoro hororový příběh s názvem Studna od té doby traumatizuje televizní diváky.

„Studna je noční můra mojí generace, dětské trauma. Bylo zajímavé podívat se na něj s odstupem a zkoumat, proč se nám ten příběh vryl do kolektivní paměti jako žádný jiný, proč se stal legendárním. A především zjistit, jak se skutečně odehrál,“ říká režisérka Tereza Kopáčová.

Události z noci na 13. února totiž zůstávají opředené nejasnostmi a mýty. Ještě v roce 2022 se v případu objevily ztracené vyšetřovací spisy.

Jisté je ale toto: když hasiči přijeli k požáru rodinného domu, našli zesnulé manžele Jelínkovi. Tělo Marie bylo v ruinách domu, tělo Stanislava staršího ve studni. Jejich syna našli, jak sedí, zraněný a v šoku, před jedním z domů v sousední obci.

„Bylo pro nás důležité projít si všechny dostupné materiály o rodině, která velkou část společného života prožila v izolaci, a najít verzi, které sami věříme a která podle nás nejlépe vystihuje, co se doopravdy stalo,“ popisuje Miro Šifra, který se na scénáři ke Studni podílel spolu s Kristinou Májovou.

„Vše jsme konzultovali s psychology, vytvářeli si profily jednotlivých postav, snažili se zjistit, co se jim mohlo honit hlavou. Aby byl příběh o nich, o jejich blízkých, rodině i sousedech co nejkomplexnější, ale především nejvěrnější. Proto ho vyprávíme od začátku, kdy se do sebe Máňa se Standou zamilovali, a končíme víc než deset let po té osudné tragédii.“

V rolích manželů Jelínkových se představí David Švehlík a Johana Matoušková. Jejich syna Stanislava si postupně zahrají Jáchym Brabec, Jakub Jenčík a Filip František Červenka. Dále se v seriálu objeví i třeba Kristýna Ryška, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jana Nagyová, Simona Lewandovská nebo Alena Doláková.

„Líbí se mi snaha zrekonstruovat ten případ co nejobjektivněji a pojmout ho ve větší šíři. Mnohem více než atraktivitou konce se zabývá tím, proč k té tragédii vůbec došlo,“ vysvětluje Švehlík.

„Komplikace začaly narozením synka, který onemocněl dětskou mozkovou obrnou, a tím, že se okolí nezachovalo zrovna tolerantně. Zároveň měli velmi napjaté vztahy se sousedy, které přerostly až do vyhrocených konfliktů spojených i s fyzickou agresí. To vše dospělo k tragédii, kterou už známe,“ uzavírá.