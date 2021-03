Současnost pohledem umělce? Fotosérie Hibernace 2020 představuje ty, kteří zamrzli ve svých profesích

Liberecký fotograf Radek Drbohlav se rozhodl umělecky zachytit dnešní dobu. Nechtěl ale fotit unavené zdravotníky, ani lidi v rouškách. Ve své fotosérii Hibernace 2020 představil na stylizovaných portrétech známé i neznámé lidi, kteří teď kvůli epidemii nemůžou pracovat. Liberec 23:51 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberecký fotograf Radek Drbohlav se rozhodl umělecky zachytit dnešní dobu. | Foto: Lucie Fürstová | Zdroj: Český rozhlas

Ve stavu hibernace, pomyslném zmražení, tak zobrazil například barmana, pánského kadeřníka nebo třeba majitele posilovny. Ze známých osobností jsou ve fotosérii třeba hudebníci Bára Basiková a Tomáš Hájíček, dále pak herci Jana Hejret Vojtková a Ladislav Hampl nebo šéfka baletního souboru Divadla F. X. Šaldy Marika Mikanová.

„Fotograf Radek byl se mnou spokojen, já jsem se jenom zamyslela nad tím, jak svět teď vypadá a nebylo potřeba víc tam nějakým způsobem tlačit výraz. Když jsem pak viděla fotografie, tak jsem si uvědomila, že v tom nejsem sama. Každého člověka se to dotýká, fotky mě překvapily, jaká to je nádhera. S tou dobou to tak strašně souvisí,“ popsala svou zkušenost fotomodelky liberecká baletka.

Tváře portrétovaných jsou zamrzlé, pokryté ledem, visí z nich rampouchy. Podle Radka Drbohlava to ale nejsou úpravy ve photoshopu, tentokrát těžil ze svých zkušeností maskéra.

„Tohle jsem chtěl udělat opravdu postaru. Bílá řasenka, latex na umělou kůži, jen ty rampouchy jsem nemohl nějak vymyslet. To jsem sehnal na Barrandově, tím se opravdu líčí ve filmech. Všichni jsme si to užili, máme na to krásné vzpomínky. Kolikrát jsem skoro zapomněl i fotit, jak jsme se zapovídali,“ zavzpomínal na tvorbu stylizovaných snímků Radek Drbohlav.

Portréty ze série Hibernace 2020 jsou zatím k vidění jen na internetu. Malá ochutnávka je v přiložené galerii v tomto článku, všechny fotografie si pak můžete prohlédnout přímo na stránkách známého libereckého fotografa.