Maturita a přechod do dospělé kategorie. Juniorského mistra světa v desetiboji čeká zlomový rok

Je juniorským mistrem světa v desetiboji, ale pro halovou sezonu Tomas Järvinen většinu svého náčiní odkládá. Vystačí si s tretrami a dresem. Jaké disciplíně se bude věnovat při závodech pod střechou? V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že ho kromě atletiky čeká i hodně studijních povinností, kterým dá nyní přednost. Praha 21:45 9. ledna 2025

„Před soustředěním jsem si natrhl tříslo, takže jsem to dával nějak do kupy. Teď už je to naštěstí v pořádku. Trenér se pořád bojí, že to není stoprocentně zesílené. Rozhodli jsme se, že v hale budu běhat čtyřstovku a natrénuji pořádně na venkovní sezonu,“ říká juniorský mistr světa v desetiboji z roku 2024.

Jako vícebojař měl Järvinen výhodu, že i se zraněním měl možnost trénovat jiné partie. „Trénoval jsem víc vršek, což mi může pomoci při vrzích a hodech. Trochu mi to ubralo ve všeobecném běhání, ale to nyní naběhám při tréninku na čtyřstovku. Směrem k venkovní sezoně to může být velké,“ vysvětluje mladý atlet.

Zkouška dospělosti

Järvinena vedle soustředění a tréninků čeká letos i maturitní zkouška, což znamená, že nyní na dva až tři měsíce půjde atletika trochu stranou. „Moc mě učení nebaví, ale musím se k tomu dokopat. Když jedu na trénink, tak se učím po cestě. Když nejsem moc unavený, tak se na učení podívám ještě doma,“ říká o studiu Järvinen.

Jaké atletické cíle pro rok 2025 má juniorský mistr světa? „V halové sezoně se chci v běhu na 400 metrů dostat, co nejvýš na mistrovství republiky. V hlavní sezoně se chci kvalitně připravit na prestižní mítink ve vícebojích v Götzisu, kam jsem byl pozván. Když vše bude šlapat, tak bych se chtěl dostat na mistrovství světa v Tokiu,“ přibližuje plány.

Limit na světový šampionát je přísný, je to 8550 bodů, což při přechodu z juniorského do dospěláckého náčiní je docela skok. „Doufám, že jsou šance vyšší, než si myslím. Už minulý rok jsme občas zkoušeli těžší náčiní a vyšší překážky,“ dodává Järvinen.