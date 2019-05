Babiš označil soběstačnost v zemědělství za katastrofální. Vyzval k boji proti údajným nepravdám o řepce

Jako katastrofální označil v neděli český premiér Andrej Babiš (ANO) údaje o potravinové a zemědělské soběstačnosti České republiky. Na sněmu Agrární komory v Brně uvedl, že Česko dováží vepřové i kuřecí maso, ale i vejce a další zemědělské produkty. Brno 15:22 12. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babiš prohlásil, že dvě třetiny vypěstované řepky se použijí na výrobu potravin a jen třetina na biopaliva. (ilustrační foto) | Foto: Hájek Ondřej | Zdroj: ČTK

Prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek novinářům řekl, že soběstačnost země ve výrobě vepřového masa se pohybuje mezi 36 až 38 procenty, u drůbežího je to 55 procent, u vajíček 60 procent a u mléka kolem 85 procent.

„Dneska jsou čísla o soběstačnosti katastrofální. Každý stát se má dlouhodobě zasadit o to, aby uživil svoje obyvatele. Máme 30 let od revoluce. V 90. letech, kdy nebyla vize v zemědělství, politici řekli, že si vše dovezeme. Máme tady největší koncentrace řetězců a zásadní chyba byla umožnit cizincům kupovat půdu. To v Maďarsku nebo Polsku neexistuje,“ řekl Babiš.

Vyzval také zemědělce, aby bojovali proti nepravdám týkajícím se podle něj pěstování řepky.

Paliva i majonéza

Řepka se využívá pro výrobu biopaliv, která se podle zákona povinně přimíchávají do benzinu a nafty. Ekologové její pěstování kritizují. Jedním z největších zpracovatelů řepkového semene a výrobcem metylesteru, který se přimíchává do bionafty, je společnost Preol z holdingu Agrofert, který patřil Babišovi a převedl jej v roce 2017 do svěřenského fondu.

Premiér v neděli prohlásil, že dvě třetiny vypěstované řepky se použijí na výrobu potravin a jen třetina na biopaliva. „Zemědělci jsou vystaveni kritice, že ničí půdu a spodní vodu a tak dále. Není to pravda,“ zdůraznil Babiš. Dodal, že dvě třetiny vypěstované řepky se používají na výrobu potravin, například olejů na smažení nebo majonézy. Na výrobu biopaliv se podle něj spotřebuje třetina řepky. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) podotkl, že řepka prospívá půdě a zadržuje vodu v krajině.

Jandejsek také informoval o spotřebě pesticidů. „Česká republika spotřebovala na jeden hektar 1,8 kilogramu účinných látek, kdežto Německo mělo spotřebu 4,5 kila, Belgie osm kilogramů, Holandsko šest, Itálie 7,5 kila. Pokud se bavíme o bezpečných potravinách, jsou to ty naše, ne ty které sem dovážejí tisíce kamionů,“ dodal Jandejsek.