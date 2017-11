Bydlí na Plzeňsku, ale jsou sešívaní. 'Slavia má lepší kádr,' věří fanoušci ze západu Čech

„Měli jsme učitele sparťana, takže jsem byl v opozici proti němu. Od té doby fandím Slavii,“ říká Jaromír Junek z Klatov. „Líbil se mi Knoflíček, Kubík, přečetl jsem si knížku o Pepim Bicanovi, to rozhodlo,“ usmívá se Pavel Moulis z obce Vrtbo na severním Plzeňsku, když Radiožurnálu vysvětluje, proč kdysi začali fandit právě Slavii.

Zápas Plzeň - Slavia bude nadstandardní, bude se blížit Evropské lize, zní z obou táborů Číst článek

Že jsou „sešívaní“, bezpečně poznáte i u nich doma. Jaromír Junek si třeba natřel zahradní sezení na červenobílo. Pavel Moulis zase se všemi cennými artefakty usíná, má je totiž v ložnici: „Mám plakáty, podpisové kartičky, šály z různých zápasů a několik dresů. V pokoji mám vlaječku s podpisy Jaroslava Šilhavého a Františka Dřížďala.

I další fanoušek Slávie Zdeněk Černý z Klatov toho má doma v červenobílých barvách poměrně hodně. Ale právě on se řídí heslem, že je lepší neprovokovat.

„Bydlím s rodinném baráčku se synem a to je velký fanda Sparty. Abychom se neprovokovali, tak to nevystavujeme, máme to každý ve svém soukromém bytě,“ vysvětluje.

Viktorii fandí, když nehraje Slavie

Být fanouškem Slavie na západě Čech je také o odvaze. To když Západočech s červenobílou šálou vyrazí do plzeňských Štruncových sadů.

„To byly hned výkřiky ‚jude Slavie‘. Při našem gólu mi říkali, abych šel za roh, že mě zmlátí,“ vzpomíná Pavel Moulis.

Jaromír Junek a Zdeněk Černý jsou mírumilovnými fanoušky. A navíc, když nehraje Slavie, nemají problém fandit i Viktorii. „To bychom byli špatní patrioti,“ shodují se.

Ve šlágru 13. kola budou ale všichni - Pavel Moulis, Jaromír Junek i Zdeněk Černý držet palce Slavii a pochopitelně věří, že si ze Štruncových sadů odveze tři body. „Slavia má kvalitnější hráče, musí se to ukázat. Slavie vyhraje 2:1.“

Jak to nakonec ve Štruncových Sadech bude vypadat, začne být jasnější v neděli po 18. hodině, kdy utkání mezi Viktorií a Slavií začne. O několik minut později začne přímý přenos Radiožurnálu.

Jedete v neděli do Plzně fandit Slavii? Přečtěte si informace pro fanoušky.#spolujsmesilnejsi #spoluzaobhajobouhttps://t.co/rUcdZzbTk6 pic.twitter.com/TdLZX7JggD — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 4 November 2017