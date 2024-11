ŽIVĚ: Česká reprezentace hraje s Albánií v Lize národů. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Po utkání v Tiraně přivítá český tým v úterý v Olomouci Gruzii. Haškovi svěřenci po zářijovém úvodním debaklu 1:4 v Gruzii v následujících třech duelech Ligy národů získali sedm bodů a ve vyrovnané čtyřčlenné skupině B1 mají nejblíže k prvenství. Bez ohledu na ostatní výsledky potřebují získat ve zbylých dvou zápasech ještě čtyři body, stačit jim však může i méně.

Do divize A postoupí vítěz skupiny, druhý tým čeká dvojzápas play-off. Liga národů je zároveň propojena s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší vítězové skupin, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play-off o šampionát. Pokud by český celek udržel první místo, pravděpodobně by měl jistou nejhůře baráž o mistrovství světa.

Základní jedenáctka!



Ve 20:45 jdeme do boje! Přímý přenos sledujte živě na ČT Sport. pic.twitter.com/zxZMTBtx2a — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 16, 2024