Skóroval hned v premiéře, teď se Pešek do národního týmu vrací. Šilhavý spoléhá na jeho rychlost

Sny jsou pro to, aby se plnily. Sedmadvacetiletý fotbalový záložník libereckého Slovanu Jakub Pešek jeden takový na startu kariéry měl – obléknout reprezentační dres. Dočkal se v září loňského roku, při své premiéře dal dokonce gól. Teď může přidat další do sítě Estonska v polském Lublinu na úvod kvalifikace o mistrovství světa 2022. Lublin 15:04 24. března 2021

„Jsem rád, že jsem v nominaci. Už podruhé, i když ta první byla taková ‚covidová‘. Ale za tuhle druhou jsem šťastný, byl to můj cíl. Obléct český dres byla obrovská motivace a jsem rád, že se mi to podařilo,“ řekl o své druhé nominaci do národního týmu Jakub Pešek.

Trenér Jaroslav Šilhavý znovu může využít služeb libereckého Jakuba Peška.

Proti Skotsku zažívali Češi v Lize národů téměř podobnou situaci jako teď na startu kvalifikace Estonci, kterým vypadlo z týmu kvůli pozitivnímu testu několik hráčů. Češi tehdy kvůli covidu museli vyměnit dokonce celou sestavu.

Gól libereckého záložníka na body nestačil, zápas v Olomouci skončil 1:2. Nyní je ale český tým favoritem. A není vyloučeno, že rodák z Chrudimi by mohl od trenéra Jaroslava Šilhavého dostat šanci, aby své reprezentační statistiky rozšířil.

„V nominaci je, takže ta šance může přijít i na hřišti. Věřím, že svou rychlostí dokáže rozvrátit obranu. Gól už dal, tak třeba to zopakuje,“ podotkl Šilhavý.

Jakub Pešek je klíčovým mužem liberecké sestavy. I výkony Severočechů, ať už na evropské scéně nebo v lize, mu k nominaci pomohly.

„Makal jsem, jak jsem jen mohl. Jsem vděčný i týmu, bez něj bych se do reprezentace nedostal. Pomohla mi i čísla, která v lize mám,“ řekl Pešek, který věří, že úvod kvalifikace Češi zvládnou. Kdyby se navíc podíval na hřiště, bral by to jako velkou motivaci.

„Těším se, bude to pro mě velká zkušenost a také motivace do další práce. Tohle byl můj cíl odmalička,“ dodal.

K zápasu kvalifikace o postup na mistrovství světa s Estonskem Češi nastoupí ve 20.45 minut. Radiožurnál odvysílá utkání živě přímo z Lublinu, online přenos nabídne server iROZHLAS.cz.