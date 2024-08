Typický Skot, vzpomíná Zlámal na současného trenéra Hearts. V týmu působili celkem čtyři Češi

Není moc fotbalových klubů ve světě, kde by hráli více než jeden nebo dva Češi najednou. Jedním z nich jsou Hearts. Ve skotském klubu, se kterým se ve večerní odvetě Plzeň utká o hlavní fázi Evropské ligy, se v jednu chvíli sešli dokonce čtyři. A nejen oni zanechali v Hearts výraznou stopu. Edinburgh 13:59 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Zlámal | Zdroj: Profimedia

Plzeňští fotbalisté budou ve Skotsku bojovat proti domácím Hearts hlavní fázi Evropské ligy. Úvodní zápas vyhráli Západočeši 1:0.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak bývalí čeští fotbalisté vzpomínají na své působení ve Skotsku

„Skotsko jsem si velice oblíbil, je to krásná země. Edinburgh je krásné město, bylo to skvělé a vzpomínám na to velice rád. Dodnes si s pár lidmi volám a komunikuji s klubem,“ vzpomíná bývalý fotbalový útočník Roman Bednář na angažmá v Hearts.

V roce 2006 se v šatně skotského týmu sešli společně s Luďkem Straceným, Michalem Pospíšilem a Rudolfem Skácelem.

„Ruda tam udělal obrovský úspěch a já s Michalem Pospíšilem slušně sekundovali. Udělali jsme si tam dobrou pozici a to byla výhoda. Byl to úspěch, na který se dodnes vzpomíná,“ dodává Bednář.

Z hráče trenérem

Bednář má pravdu. Čtyřčlennou českou kolonii v Hearts si pamatuje i zkušený brankář Craig Gordon, který je aktuálně jedničkou skotského týmu.

„Měli jsme tehdy fantastický tým a oni byli důležitou součástí. Před prvním utkáním v Plzni jsem se setkal s Michalem Pospíšilem. Měli jsme se pak sejít i po zápase, ale bohužel jsem musel jít na dopingové testy, takže jsem se na stadionu zasekl na dvě hodiny a on už musel mezitím domů. Ale bylo hezké s ním mluvit alespoň před utkáním. Na ty časy mám dobré vzpomínky. Tehdy jsme vyhráli skotský pohár a v lize skončili druzí,“ popsal Gordon.

Soupeř hru brzdil a natahoval, myslí si Koubek. Takový je evropský fotbal, oponuje skotský trenér Číst článek

Zatím posledním českým fotbalistou v Hearts byl před třemi lety brankář Zdeněk Zlámal. Jeho tehdejším spoluhráčem byl i současný trenér skotského klubu Steven Naismith.

„Typický Skot v dobrém slova smyslu. Moc nemluvil, ale když mluvil, tak to mělo hlavu a patu. Opravdu lídr. Na hřišti to s agresivitou občas možná trochu přeháněl, v některých aspektech mi připomínal Tomáše Řepku. Už jako hráč mluvil na všechny hráče, kde má stát, kdy tam má stát a připomínal hrajícího trenéra. Hrál výborně a ještě u toho pořád mluvil,“ vzpomínal český brankář.

Stanice Radiožurnál Sport odvysílá utkání mezi domácími Hearts a Viktorií Plzeň od 20.45 v přímém přenosu.

Ať stále vítězí Viktoria! ✌🏻

Dnes budeme bojovat o postup do základní skupiny Evropské ligy ⚫️🟠

Držte nám palce ✊🏻

Viktorka do toho! ❤️💙



🕖 20:45 (SEČ)

🏟️ Tynecastle Park

📺 Sport 2 #hrtplz pic.twitter.com/NRNfZh1lok — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 29, 2024