Existují horší způsoby, jak zakončit kariéru, říká Reus. Ve finále Ligy mistrů se rozloučí i krajan Kroos

Nedělní finále fotbalové Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Borussií Dortmund bude zároveň posledním klubovým zápasem v kariérách dvou hvězdných německých záložníků. Konec oznámili Toni Kroos a Marco Reus. Finále přitom přivítá londýnské Wembley a právě tam se týmy těchto hráčů střetly ve finále Ligy mistrů už před jedenácti lety. Londýn 13:12 1. června 2024

Už nejsou nejzářivějšími hvězdami svých týmů, přesto budou při večerním finále fotbalové Ligy mistrů zkušení němečtí záložníci Toni Kroos a Marco Reus možná nejsledovanějšími hráči duelu mezi Realem Madrid a Borussií Dortmund.

V roce 2013 vyhráli finále Ligy mistrů nad Borussií Dortmund fotbalisté Bayernu Mnichov, ve kterém tehdy působil i Toni Kroos. Přímo do zápasu kvůli zranění nezasáhl, vše si pak ale vynahradil při angažmá v Realu Madrid, se kterým vyhrál Ligu mistrů už čtyřikrát.

To Marco Reus byl už před jedenácti lety hráčem Dortmundu a do finále Ligy mistrů se od té doby dostal poprvé - a vzhledem k oznámenému konci kariéry taky naposled.

„Je to už jedenáct let a nastoupí jiné týmy s jinými hráči. Neberu to tak, že mám nějakou nedokončenou práci, prostě se na to těším. Na startu kariéry jsem hrál finále Ligy mistrů ve Wembley a můj poslední zápas bude zase finále Ligy mistrů ve Wembley. Myslím, že existují horší možnosti, jak zakončit kariéru,“ říká Reus.

Horváth čeká emoce

Zatímco Reus se ve Wembley rozloučí s kariérou na nejvyšší úrovni, pro madridského Kroose půjde zatím o klubovou derniéru, ještě ho čeká domácí mistrovství Evropy.

Fotbalový expert Radiožurnálu sport Pavel Horváth vnímá rozlučku dvou německých hvězd jako jeden z hlavních motivů večerního finále.

„Musím říct, že tenhle zápas ve mě vzbuzuje spoustu emocí, protože konec kariér je ‚smutný‘, ale já se na to moc těším. Myslím, že až se oba po zápase potkají, tak u toho určitě budou kamery,“ říká Horváth, podle kterého Real Madrid zvládne roli favorita a Borussii Dortmund ve finále Ligy mistrů porazí.

Jestli tento tip vyjde, bude jasnější od 21 hodin večer, kdy zápas v londýnském Wembley odstartuje. Server iROZHLAS.cz bude zápas sledovat v podrobné online reportáži.