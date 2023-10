Ať si každý o tom, co viděl, udělá obrázek sám. Červená zabila zápas, řekl Souček po prohře s Albánií

Čeští fotbalisté prohráli v kvalifikaci na mistrovství Evropy v Albánii 0:3. Jedním ze zásadních momentů utkání byl neuznaný vyrovnávací gól a zároveň druhá žlutá karta a vyloučení útočníka Mojmíra Chytila kvůli hře rukou. I díky tomu mohly tisíce fanoušků v Tiraně slavit až do ranních hodin. Tirana 8:23 13. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán české reprezentace Tomáš Souček diskutuje s rozhodčím o červené kartě Mojmíra Chytila v utkání proti Albánii | Foto: Reuters, Florion Goga | Zdroj: Reuters

Z aut čouhaly vlajky, fanoušci slavili ne úplně jistý, ale dost pravděpodobný postup na evropský šampionát. Naopak českému týmu se účast na EURO v Německu hodně vzdálila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček po prohře s Albánií

„Mrzí nás to, dostali jsme gól z první střely na bránu a už bylo hrozně těžké to otáčet. Pak jsme se radovali z gólu, nakonec jsme místo toho byli v deseti,“ zmínil kapitán Tomáš Souček důležitý moment ze závěru prvního poločasu, kdy se čeští fotbalisté radovali z vyrovnávacího gólu Mojmíra Chytila.

O této situaci se třeba na sociálních sítích dlouho diskutovalo – po zápase si někteří fanoušci a zřejmě i hráči národního týmu mysleli, že se český útočník snažil hrát ramenem.

Ale rozhodčí byli jiného názoru. „Mojmír to prý hrál ramenem. Rozhodčí to vyhodnotil jako ruku, ještě dal podle mě nesmyslnou žlutou kartu. Ale to se zkrátka ve fotbale může stát,“ vyprávěl po utkání obránce David Jurásek.

S rozhodčími mohl diskutovat pouze kapitán. „Šel jsem za ním hned. Řekl mi, že to řeší VAR. Tak jsem říkal ‚Dobře, VAR to vyhodnotí,‘ a nakonec mi sám řekl, že to byla úmyslná ruka a k tomu tedy i žlutá karta a tím pádem červená. Ať si každý o tom, co viděl, udělá obrázek sám. Mrzí nás, jak to dopadlo, protože se dá říct, že tenhle moment zabil zápas,“ řekl k tomuto momentu Souček.

Přestože věděl, že jenom tato situace utkání nerozhodla. „Je to velká část naší prohry, ale nemůžeme to všechno svádět jen na to. Fanouškům se omlouvám, jak to dopadlo,“ mrzela kapitána porážka i kvůli fanouškům, kterých dorazilo několik stovek.