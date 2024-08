Jablonec má formu, na Střelnici to Spartě nepůjde, myslí si Horváth. U Slavie chválí rotaci a Kinského

V kvalifikaci Ligy mistrů se zástupcům české ligy dařilo, teď se pokusí prodloužit úspěšné ligové série. Fotbalisté Slavie zatím neprohráli, nedostali gól a od sobotních 17 hodin se utkají s Teplicemi. Sparta by ráda přidala další vítězství v Jablonci, kde nastoupí ve 20 hodin. „Rotace vychází nejen Slavii, ale i Spartě. Únava je normální, ale zvládají to, přestože výkony trochu drhnou,“ myslí si fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 12:25 17. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťanští fotbalisté Victor Olatunji, Veljko Birmančević a Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Bohemians | Foto: Radek Vebr | Zdroj: Profimedia

Slavia od soupeře neinkasovala ani ve dvou duelech s belgickým Saint Gilloise v předkole Ligy mistrů, jen si záložník Bužek dal jednu vlastní branku. Čím to podle tebe je, že mají sešívaní v úvodu sezony tak pevnou defenzivu?

Myslím, že na tom před sezonou hodně pracovali. Říkal jsem si, jestli náhodou neustoupili ze svého stylu, kdy hodně pressovali a byli důrazní na soupeřově polovině. Evidentně se posunuli a soupeři si proti Slavii moc šancí nevytváří.

Jak velký je podíl brankáře Antonína Kinského, který dostal příležitost pravděpodobně jen díky zranění Jindřicha Staňka?

Je to tak, Kinský dostal příležitost kvůli Staňkově zranění na Euru. Aleš Mandous je i teď v pozici dvojky a do brány se nedostává. Kinský je sice mladý, ale potvrzuje pozici velmi dobrého brankáře. A to, že nedostává góly, pomáhá nejen mužstvu, ale i jemu.

Je to zatím hodně předčasné, protože Staněk bude na marodce po operaci ramene ještě několik měsíců, ale co očekáváš, že se stane, až bude zdravý? Bude chytat on, nebo Kinský?

Když se jednička uzdraví, tak se do brány vrátí. Za tu dobu se ale může stát spousta událostí. Pokud Slavie postoupí do Ligy mistrů, tak může ze Slavie například i odejít. Připomíná mi to Real Madrid z minulé sezony, kdy se zranil Thibaut Courtois a až do finále Ligy mistrů chytal Andrij Lunin. Na ten nejdůležitější zápas ale šel zpět do brány Courtois, to pro mě bylo překvapení, ale jedničky takovou pozici mívají - a Courtouis zachytal skvěle.

Fantastický Kinský



V lize ještě neinkasoval, čisté konto drží už 270 minut! pic.twitter.com/LvY3CmWLCC — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 2, 2024

Slávisté i vzhledem ke kvalifikaci Ligy mistrů zatím hodně točí sestavou, všechny zápasy v základní sestavě odehráli jen Kinský, stoper Ogbu a záložník Oscar. Myslíš, že bude tenhle trend pokračovat?

Zatím to vychází nejen Slavii, ale i Spartě. Únava je normální, ale zvládají to, přestože výkony trochu drhnou.

I základní jedenáctka Sparty se v dosavadních utkáních měnila. V čem jsou výzvy a úskalí protáčení sestavy?

Trenér musí tušit, který hráč má formu. Vždycky chtějí hrát všichni, ale ne vždy to jde. V zápasech, které jsou lehčí, dáváte šanci širšímu kádru. Další věc je fyzická kondice, kdy hráči, kteří nehrajou, nemají perfektní zápasovou zátěž.

Duelu Sparty v Jablonci bude předcházet rozlučka s bývalým hráčem obou klubů Tomášem Hübschmanem. Na severu Čech odkopal svých posledních deset let profesionální kariéry. Jak to Jablonec zvládá bez něj?

Myslím, že na hřišti jim už nechybí. V šatně ale stopu zanechal, strávil tam přeci jen deset let a jak ho znám já, tak ta stopa bude hluboká. Je to skvělý kluk a parťák. Jablonci se relativně daří a má formu, takže se zapomíná lépe, ale Tomáš si zaslouží všechnu poctu.

Sparta z posledních pěti zápasů v Jablonci vyhrála jediný. Čím je to pro ni na tamní Střelnici tak nepříjemné? A čekáš to i proti lídrovi tabulky?

Čekám. Jablonec má ze čtyř zápasů sedm bodů a v Ostravě prohrál o gól. Na Střelnici jsou Severočeši nebezpeční i přesto, že tam nechodí velké návštěvy. Doma umí silným soupeřům zatopit a očekávám to i proti Spartě.